Instan a obispos católicos en EEUU a pregonar enseñanzas de la Iglesia, incluso las impopulares

BALTIMORE, Maryland, EE.UU. (AP) — Varios obispos católicos de Estados Unidos alentaron el miércoles a la Iglesia a compartir valientemente las enseñanzas del Vaticano sobre una serie de temas controvertidos, incluyendo la condena del aborto, la eutanasia, los vientres de alquiler y las cirugías de confirmación de género.

Los prelados reconocieron que su visión es a menudo contracultural.

“Durante mucho tiempo hemos sido demasiado tolerantes”, dijo el obispo Robert Barron, un clérigo conocedor de los medios de comunicación que encabeza la diócesis de Winona-Rochester en Minnesota. “Y no deberíamos dejarnos intimidar por las celebridades y demás en la cultura que predican algo que es profundamente problemático”.

Hizo esas declaraciones durante la reunión otoñal anual de los obispos y una presentación sobre una declaración del Vaticano publicada en abril, “Dignitas Infinita” (“Dignidad infinita”), la cual esclarece la enseñanza de la Iglesia que promueve la dignidad de todas las personas y la protección de la vida desde sus etapas más tempranas hasta la muerte.

“El objetivo es aplicar las lecciones de ‘Dignitas Infinita’ a nuestra sociedad estadounidense”, dijo Barron, quien elogió la declaración por su “voz distintivamente católica”, una que no es demócrata ni republicana, liberal ni conservadora.

Las 20 páginas de “Dignitas Infinita” fueron redactadas a lo largo de cinco años y hacen notar una serie de perjuicios, incluida la migración forzada y el abuso sexual. En ella, el Vaticano declara que las cirugías de afirmación de género y la gestación subrogada son violaciones a la dignidad humana, y las compara con el aborto y la eutanasia.

El papa Francisco le ha tendido la mano a la comunidad LGBTQ+ a lo largo de su pontificado, y el documento fue un revés decepcionante —aunque no inesperado— para las personas transgénero y los defensores de sus derechos. Esto ocurre durante un año electoral en Estados Unidos, donde ha habido una reacción conservadora contra los derechos de los transgénero.

El obispo Thomas Daly, de Spokane, Washington, habló en la reunión sobre cómo las escuelas católicas pueden ser un vehículo para educar a los jóvenes con respecto a la ética católica de la sexualidad.

“Queremos que nuestros estudiantes vean la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad como una expresión de este entendimiento más profundo de la persona humana, y no simplemente como un conjunto de reglas que se oponen a nuestra cultura popular”, dijo Daly.

El obispo Michael Burbidge, de Arlington, Virginia, quien está concluyendo un mandato en el cargo de presidente de la comisión de actividades antiaborto de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), expresó su gratitud al Vaticano y dijo que la declaración era “increíblemente oportuna”.

“Tristemente, muchos estados continúan consagrando el aborto en sus constituciones estatales”, dijo a la asamblea, haciendo referencia a recientes iniciativas de votación estatales. “Sabemos que todavía tenemos mucho trabajo por hacer”.

“Nuestro trabajo no es sólo cambiar leyes, sino cambiar corazones, cambiar mentes”, agregó Burbidge.

A lo largo de su reunión, los obispos estadounidenses han reafirmado sus compromisos contra el aborto, incluso frente a las derrotas en las urnas.

Los votantes apoyaron 7 de cada 10 medidas estatales sobre el derecho al aborto en estas elecciones. Incluso en Florida —donde fracasó la enmienda por el derecho a la interrupción del embarazo— el 57% de los electores apoyó la medida, apenas por debajo del 60% requerido para que fuera aprobada.

El arzobispo Joseph Naumann, de Kansas City, dijo previamente a la asamblea durante una discusión sobre evangelización que el éxito de las iniciativas de votación sobre el derecho al aborto debería ser “una llamada de atención para nosotros”. Señaló que se necesita un lenguaje más directo para ayudar a las personas a aceptar las enseñanzas de la Iglesia sobre cuestiones de vida.

En su discurso de apertura, el arzobispo Timothy Broglio, presidente de la USCCB, dijo que era necesario proclamar las enseñanzas de la Iglesia, incluso cuando no resulte popular ni fácil.

“Nunca retrocedemos ni renunciamos a la enseñanza clara del Evangelio. La proclamamos en todo momento”, manifestó Broglio. “Debemos insistir en la dignidad de la persona humana desde el vientre hasta la tumba, no claudicar en nuestro empeño”.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP