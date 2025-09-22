Instituto de Mujeres, la Biblioteca Nacional y Wikimedia organizan una “editatona” para visibilizar el legado de autoras

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Instituto de las Mujeres, la Biblioteca Nacional de España (BNE) y Wikimedia España, organizarán una nueva Editatona para visibilizar el legado de las autoras a través de Wikipedia, con motivo de la décima edición del Día de las Escritoras. La cita, que es un evento de edición colectiva en Wikipedia con perspectiva de género, orientado a crear, mejorar y traducir artículos sobre mujeres —en este caso, escritoras—, tendrá lugar el próximo 13 de octubre en línea.

“El objetivo es reducir las brechas de género en el conocimiento libre y promover una representación más equitativa en el entorno digital”, explica el Ministerio de Igualdad en un comunicado. La Editatona del Día de las Escritoras —impulsado por la Biblioteca Nacional (BNE), la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y la Asociación Clásicas y Modernas (Asociación para la igualdad de mujeres y hombres en la cultura)— reconocerá y documentará la trayectoria de autoras olvidadas o escasamente representadas en la enciclopedia más consultada del mundo.

Pero antes del evento, el 7 de octubre, tendrá lugar una formación en línea dirigida a quienes no tienen experiencia previa editando Wikipedia. Esta sesión facilitará las herramientas básicas necesarias para participar activamente en la Editatona del día 13 de octubre.

Las inscripciones para ambas cita se pueden hacer a través de la página web de Wikipedia. El acto central del Día de las Escritoras tendrá lugar el 13 de octubre, en la Biblioteca Nacional, celebración que se realiza el lunes más cercano al 15 de octubre, fecha en la que se conmemora el fallecimiento de Teresa de Jesús (1515-1582). Esta efeméride busca reivindicar el papel de las mujeres en la historia literaria y promover su plena incorporación a la memoria cultural colectiva.

El comisariado de esta edición corre a cargo de la escritora, crítica literaria y académica, Anna Caballé, quien, bajo el lema '1975: ¡Escribid, compañeras!', invita a reflexionar sobre las voces femeninas que transformaron la cultura y la sociedad en un momento clave de nuestra historia reciente.

Después de la Editatona dará comienzo el acto central de la jornada, abierto al público, que consistirá en la lectura de textos seleccionados en el salón de actos de la Biblioteca Nacional, interpretados por representantes del ámbito cultural, académico y social, y acompañada de la actuación musical de Carmen Linares.