INSTITUTO JUAN DE MARIANA CALCULA QUE LA DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA AUMENTA CADA DÍA UNOS US$164 MILLONES

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press) -

La deuda pública española aumenta cada día en el entorno de 164 millones, lo que equivale a 114.000 euros por minuto o 1.900 euros por segundo, de acuerdo con la edición 2025 del informe 'Día de la Deuda', publicado por el Instituto Juan de Mariana.

Este 9 de diciembre se celebra el 'Día de la Deuda', una fecha simbólica en que las Administraciones españolas agotan todos sus ingresos y empiezan a financiarse con crédito.

Según el estudio, en dos décadas, la deuda ha pasado del 45,3% (2004) al 101,8% (2024), el mayor salto entre las grandes economías de la UE. "El margen fiscal es escaso y la posición de partida para afrontar el envejecimiento es frágil", ha advertido el Instituto.

Por su parte, los economistas han apuntado que la deuda por habitante se ha triplicado en veinte años: de 9.163 euros (2004) a 33.332 euros (2024), superando ya la media de la UE.

Hay que recordar que la deuda pública escaló en 2020 casi hasta el 120% del PIB como consecuencia del despliegue de ayudas lanzadas para afrontar la crisis provocada por la pandemia del Covid. Desde entonces, se ha ido rebajando hasta situarse en el 101,6% del PIB en 2024.

El Gobierno prevé reducir la ratio de deuda sobre PIB hasta el 101,7% a cierre de 2025. Más a largo plazo, el Ejecutivo prevé que la deuda caiga al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.

Para el Instituto Juan de Mariana, la "aparente" mejora del ratio deuda/PIB tras la pandemia no obedece a una consolidación genuina, sino al crecimiento nominal del PIB. "Persisten déficits primarios cercanos al 1% del PIB y una factura financiera en ascenso", ha alertado.

De acuerdo con el informe, el gasto en intereses de la deuda ronda los 39.000 millones anuales (aproximadamente 2,4% del PIB), un lastre que, según el Instituto, "resta espacio a sanidad, educación e inversión".

En términos de esfuerzo tributario, los intereses equivalen a cerca del 82,6% del Impuesto de Sociedades, 37,5% del IVA, 26,8% del IRPF y 19% de las cotizaciones, según se desprende del informe.

El Día de la Deuda 2025 ha caído el 9 de diciembre, mientras que en la media de la Unión Europea se cumplió el 7 de diciembre. Por capas, el Estado llega el 10 de noviembre, la Seguridad Social el 10 de diciembre, las comunidades autónomas el 28 de diciembre y las entidades locales, el 31 de diciembre.

"Sin transferencias, la caja de pensiones solo cubriría hasta el 3 de octubre", ha advertido el Instituto, que califica al sistema de pensiones como el gran "elefante en la habitación".