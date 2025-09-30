Instituto Social de las Fuerzas Armadas comenzará a implantar la receta electrónica antes de que finalice octubre

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) comenzará a implantar la receta médica electrónica de forma gradual, desde octubre, siendo Extremadura y Aragón las primeras comunidades autónomas en adoptar ese sistema, según ha informado este martes el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Defensa prevé que el nuevo sistema electrónico, que busca facilitar el acceso a recetas a los pacientes crónicos y dar mayor agilidad, seguridad y trazabilidad a la entrega de medicamentos, se haya aplicado en la mayoría de autonomías antes del verano de 2026. Será una aplicación progresiva y coordinada entre las entidades de seguro, los Consejos Generales de Colegios de Médicos y de Colegios Oficiales de Farmacia.

Según ha explicado la cartera que dirige Margarita Robles, la receta electrónica será "interoperable entre las comunidades autónomas donde ya esté implantada". Las aseguradoras Segur-Caixa, Adeslas y Asisa, sustituirán las tarjetas sanitarias antes de fin de año.