Institutos alemanes revisan al alza su previsión de crecimiento para 2025, hasta el 0,2%

Por Klaus Lauer y Holger Hansen

BERLÍN, 23 sep (Reuters) - Cinco de los principales institutos económicos alemanes han revisado al alza sus previsiones de crecimiento para 2025 en la mayor economía europea, hasta el 0,2%, y han pronosticado nuevas subidas del 1,3% el año que viene y del 1,4% en 2027, según dijeron el martes a Reuters fuentes conocedoras del asunto.

Los institutos habían pronosticado un crecimiento del 0,1% este año y del 1,3% el próximo en su anterior previsión de abril, en la que aún no habían dado una indicación para 2027.

Esas previsiones habían tenido en cuenta los aranceles iniciales de Estados Unidos sobre el acero, el aluminio y los automóviles, pero no el arancel del 15% sobre otros bienes.

Alemania, dependiente de las exportaciones, es la única economía del G7 que se ha contraído en los dos últimos años y los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supondrán un duro golpe para la mayor economía de Europa.

El Ministerio de Economía incorpora las estimaciones combinadas de los institutos a sus propias predicciones.

Las últimas previsiones del Gobierno, publicadas en abril, prevén un estancamiento para este año y un crecimiento del 1,0% para 2026.