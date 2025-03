Insurgentes paquistaníes atacan un tren con cientos de personas a bordo y toman rehenes

QUETTA, Pakistán (AP) — Insurgentes paquistaníes atacaron el martes un tren de pasajeros que transportaba a varios cientos de personas mientras atravesaba un túnel y afirmaron haber tomado a más de 100 rehenes, aunque las autoridades dijeron más tarde que al menos 80 fueron rescatados. Hasta el momento se desconoce qué ocurrió con el resto de los secuestrados.

Autoridades de seguridad informaron que los atacantes volaron la vía del ferrocarril en la provincia suroccidental de Baluchistán e intercambiaron disparos con los guardias de seguridad que iban a bordo mientras utilizaban a mujeres y niños como escudos humanos.

El tren viajaba desde Quetta, la capital provincial, hacia la ciudad de Peshawar, en el norte del país, cuando fue atacado en el distrito de Bolan, dijo Shahid Rind, portavoz del gobierno, calificándolo como “un acto de terrorismo”.

Indicó que ya se lleva a cabo una operación de rescate, pero que el acceso no era fácil debido al terreno montañoso y accidentado.

El Ejército de Liberación de Baloch (BLA, por sus siglas en inglés), que ha librado una lucha insurgente durante años, se atribuyó la responsabilidad del ataque y afirmó que tomó a más de 100 personas como rehenes, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad que iban a bordo. El grupo, que Pakistán y Estados Unidos han designado como organización terrorista, no respondió a varias llamadas en busca de comentarios.

Sin embargo, en un comunicado, el portavoz del BLA, Junaid Baloch, dijo que el grupo estaba dispuesto a liberar a los pasajeros si el gobierno acepta liberar a los milicianos encarcelados del grupo. Las autoridades gubernamentales no estaban disponibles para discutir la oferta, pero han rechazado tales propuestas en el pasado.

Funcionarios de Pakistán Railways informaron que el tren Jafar Express transportaba a unos 500 pasajeros, entre ellos, mujeres y niños, y un número no especificado de miembros de las fuerzas de seguridad a bordo.

Tres agentes de seguridad dijeron más tarde a The Associated Press que las tropas rescataron al menos a 80 pasajeros, incluidas 26 mujeres y 11 niños, y que 13 atacantes habían sido abatidos. Los agentes hablaron bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizados a declarar a los medios.

Los trenes de Baluchistán suelen llevar personal de seguridad a bordo. Los separatistas han realizado ataques mortales en trenes de la región en el pasado. En noviembre, un grupo separatista efectuó un atentado suicida en una estación de tren en Quetta en el que murieron 26 personas.

Las autoridades paquistaníes y los analistas calculan que el BLA cuenta con unos 3.000 combatientes. Dicho grupo ataca regularmente a las fuerzas de seguridad paquistaníes, pero también ha atacado en el pasado a civiles e incluso a ciudadanos chinos que trabajan en proyectos multimillonarios relacionados con el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC, por sus siglas en inglés).

Pakistán alberga a miles de trabajadores chinos como parte de la iniciativa de Beijing, con un valor de varios miles de millones de dólares y en la que se construyen importantes proyectos de infraestructura.

El BLA ha mejorado su capacidad operativa, y eso “significa que… tiene acceso a financiamiento y armas”, según Abdullah Khan, un analista de defensa de alto nivel y director gerente del Instituto de Estudios sobre Conflictos y la Seguridad de Islamabad.

Baluchistán, rico en petróleo y minerales, es la provincia más grande y menos poblada de Pakistán. Es un centro de la minoría étnica baluch, cuyos miembros dicen enfrentar discriminación y explotación por parte del gobierno central.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.