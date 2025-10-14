Integra Capital anuncia un descubrimiento de grafito en la Argentina

LONDRES, 14 oct (Reuters) - La empresa de capital riesgo Integra Capital, inversora en activos mineros de zinc y plomo, realizó un descubrimiento de grafito en el norte de Argentina, informó el martes su director general.

El grafito, que figura en el borrador de la lista de minerales críticos para la economía o la seguridad nacional del Servicio Geológico de Estados Unidos, es un componente de las baterías recargables para vehículos eléctricos.

El mayor productor mundial de grafito es China, que ha restringido el suministro de minerales críticos a Estados Unidos.

Pablo Tarantini, de Integra, dijo a Reuters que el descubrimiento acababa de realizarse en el proyecto Teo de la empresa en Argentina, en la provincia de La Rioja, y que aún no había estimaciones de recursos disponibles.

"Acabamos de enviar las primeras muestras", dijo en un seminario sobre minería en Argentina al margen de la reunión LME Week en Londres. "Tenemos la escama adecuada para el grafito, pero tenemos que entender cuánto hay", añadió Tarantini, señalando que la llanura en la que se produjo el hallazgo tenía unos 10 kilómetros de longitud.

