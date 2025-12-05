Integra CEE destaca el papel de todos los agentes de la sociedad en el puzle de la inclusión en 'Cada pieza cuenta'

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Integra CEE ha puesto en marcha la iniciativa 'Cada pieza cuenta' para poner en valor el papel de todos los agentes de la sociedad —ciudadanía, empresas, entidades sociales, administraciones públicas y medios de comunicación— en la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Por ello, Integra CEE ha desarrollado un programa de actividades a nivel nacional como desayunos colaborativos y dinámicas en las que los participantes se han puesto en la piel de personas con discapacidad, una experiencia para fomentar la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo y la reflexión sobre las capacidades diversas en el entorno laboral. "La plena inclusión es imposible sin la contribución activa de las empresas ordinarias, de los centros especiales de empleo, de las administraciones públicas y de la sociedad en general. Nuestro objetivo es asegurar que cada pieza encaje, creando valor y eliminando la invisibilidad", asegura la directora de la Unidad de Apoyo de Integra CEE, Zulay Ramos. En este sentido, ha reiterado el compromiso de la compañía por "seguir creando puentes que transformen el potencial individual de cada persona en éxito social y laboral", impulsando un futuro "donde la diversidad sea el estándar y no la excepción". "Ese es el puzle que estamos construyendo, una sociedad donde la inclusión sea completa y duradera", ha defendido.