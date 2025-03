Integrantes de león critican a fifa por "injusta" exclusión de mundial de clubes

CIUDAD DE MÉXICO, 28 mar (Reuters) - Los jugadores y el director técnico del equipo mexicano León criticaron el viernes a la FIFA por haberlos excluido injustamente del Mundial de Clubes y le pidieron que reconsidere la decisión y les regrese el lugar que se ganaron en la cancha.

La FIFA dejó fuera a León del Mundial de Clubes el 21 de marzo, ya que tanto esa institución como el Pachuca, también clasificado al torneo, no cumplieron con los criterios sobre propiedad diversificada. Ambos clubes son propiedad de Grupo Pachuca.

"Es una injusticia grande, se ha ganado todo dentro del campo, todos estamos golpeados con todas estas cosas, si estamos fuera es algo que no es justo", dijo el mediocampista colombiano James Rodríguez en conferencia de prensa donde estuvieron varios jugadores del club y el director técnico argentino Eduardo Berizzo.

"No va a ser bueno si va otro equipo, el fútbol se va a ver machado, que FIFA estudie eso bien", agregó el jugador que llegó a León en enero.

León se clasificó al Mundial de Clubes tras ganar la Copa de Campeones de la Concacaf en 2023, mientras que Pachuca conquistó la competición el año pasado.

León, que había quedado en el Grupo D de la competencia junto a Flamengo de Brasil, Esperance de Túnez y Chelsea de Inglaterra, advirtió que apelará la decisión ante los máximos organismos deportivos.

"Me parece una injusticia brutal, si alguien hizo mal las cosas es FIFA, no León, porque el tema de la multipropiedad existe desde hace muchos años en todo el mundo. Te invitan al sorteo, hacen publicidad, (Gianni) Infantino te da la bienvenida y faltando menos de 100 días te dicen que no puedes, me parece que el que está haciendo mal las cosas es FIFA", aseguró el mediocampista Andrés Guardado.

"También quisiera puntualizar que los equipos que ahora levantan la mano para ir ¿con qué cara dicen que merecen ir si no lo ganaron en la cancha, si ellos también tuvieron la misma oportunidad que León y Pachuca y no la ganan? A mí me daría vergüenza ir o levantar la mano", apuntó el jugador que en enero regresó a las canchas dos meses después de su retiro para disputar el torneo local y el Mundial de Clubes.

Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica presentó en noviembre una queja ante la FIFA basándose en los "principios de elegibilidad" de la competencia, solicitando el derecho a participar en el Mundial de Clubes.

El equipo costarricense dijo el mes pasado que acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) luego de que la FIFA no actuó sobre su queja, solicitando un fallo a más tardar un mes antes del inicio del Mundial de Clubes.

"Confiamos en que la resolución final nos permita disputar el Mundial porque el equipo lo ha conseguido en cancha y es digno defender ese derecho. Confiamos en que la gente que defiende nuestra posición lo logre y de que la FIFA entienda que ha sido una decisión injusta y apresurada", dijo Berizzo.

"El TAS debe devolverle al club el derecho que tiene de competir, estoy esperanzado de que tengamos una respuesta positiva, todos recibimos el golpe pero seguimos hacia adelante, expectantes e ilusionados de que podamos disfrutar de esa fiesta mundial", puntualizó el técnico argentino.

El Mundial de Clubes se disputará del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos. Los ganadores de la justa en la que participarán 32 equipos y que repartirá un premio en efectivo de 1.000 millones de dólares se llevarán hasta 125 millones de dólares. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)