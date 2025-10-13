Inteligencia Artificial y desigualdad se perfilan para el Premio Nobel de Economía

El Premio Nobel de Economía cerrará la temporada de 2025 cuando sea anunciado el lunes, y expertos creen que podría honrar la investigación sobre inteligencia artificial o la desigualdad.

El ganador o ganadores serán anunciados a las 11:45 locales (09:45 GMT).

El año pasado los premiados fueron el turco-estadounidense Daron Acemoglu y los británico-estadounidenses Simon Johnson y James Robinson por su investigación sobre la desigualdad de riqueza entre naciones.

Pronosticar a los ganadores no es una ciencia exacta, y el proceso de nominación y selección se mantiene en secreto.

Pero observadores tienen estrategias para reducir el número de candidatos.

Para Micael Dahlen, profesor de la Escuela de Economía de Estocolmo, es importante mirar las disciplinas reconocidas en los años anteriores.

"La información económica es un contendiente fuerte", dijo Dahlen a la AFP.

Señaló que ese campo fue reconocido en 2016.

“En los últimos años, especialmente con la IA, el campo se ha vuelto muy relevante”, señaló.

Por ello, consideró que el economista estadounidense Erik Brynjolfsson es un fuerte candidato.

Dahlen también sugirió el nombre de la alemana Monika Schnitzer, una destacada economista en el campo de la economía internacional.

- Percepción pública -

En el mismo campo, el comité podría reconocer a los estadounidenses Susan Athey, quien explora cómo las nuevas tecnologías transforman los mercados y las políticas públicas, o Mikael Carlsson, profesor de la Universidad de Uppsala.

Las mujeres han estado subrepresentadas en los premios económicos, con solo tres galardones entre los 96 laureados desde 1969.

Dos mujeres han sido laureadas en la actual temporada de los nobel: la opositora venezolana Maria Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, y la estadounidense Mary Brunkow en medicina.

El premio de economía es el único que no figura entre los cinco originalmente creados en el testamento del científico sueco Alfred Nobel, fallecido en 1896.

Fue creado por una donación del banco central sueco en 1968.

“Si hubiera escrito su testimonio hoy día, creo que (Alfred Nobel) habría incluido la economía porque es muy importante para nuestra comprensión de los acontecimientos mundiales y cómo podemos mejorar las sociedades”, consideró Dahlen.

Al igual que los premios de química y física, los nobel de economía son escogidos por la Real Academia Sueca de las ciencias.

- Desigualdad -

La edición 2025 podría honrar también a economistas que trabajan en las desigualdades de riqueza, como el franco-estadounidense Emmanuel Saez o el francés Thomas Piketty, según investigadores de la Universidad de Gotemburgo.

“Sus comparaciones internacionales y bases de datos abiertas han hecho que el debate esté más basado en evidencia y han fortalecido nuestro entendimiento de cómo los diferentes sistemas tributarios pueden reducir la desigualdad sin afectar el desarrollo económico”, señaló el profesor de economía Olof Johansson Stenman.

Junto a ellos podría ser premiado el economista francés Gabriel Zucman, pero podría resultar polémico porque recientemente estuvo en el centro de la atención en su país con una propuesta para gravar a los ultrarricos.

Zucman ganó en 2023 la Medalla John Bates Clark, considerado un preámbulo del nobel, con 17% de sus receptores laureados posteriormente con el nobel.

Otros nombres citados como posibles premiados son la belga Marianne Bertrand y el estadounidense Sendhil Mullainathan.

La firma de investigación Clarivate, que analiza posibles ganadores con base en el número de citaciones, destacó a esos dos por su investigación sobre discriminación racial y economía laboral.

El Premio Nobel de Economía consiste en un diploma, una medalla de oro y un cheque por US$1,2 millones.

