Inteligencia de EEUU contradice a Trump sobre vínculo del Tren de Aragua con gobierno venezolano

WASHINGTON (AP) — Una nueva evaluación de inteligencia de Estados Unidos no encontró coordinación alguna entre la pandilla del Tren de Aragua y el gobierno venezolano, contradiciendo los señalamientos realizados por algunos funcionarios de la Casa Blanca para justificar la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros y la deportación de migrantes venezolanos, según funcionarios federales.

La evaluación confidencial del Consejo de Inteligencia Nacional, publicada este mes, es más completa y acreditada que un documento de inteligencia del 26 de febrero que fue reportado por The New York Times el mes pasado, de acuerdo con dos funcionarios federales al tanto de la evaluación y que hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizados a tocar el tema de manera pública.

La nueva evaluación recopila los aportes de las 18 agencias que integran a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. El documento afirma en repetidas ocasiones que el Tren de Aragua —una pandilla que tuvo origen en una cárcel de Venezuela— no está en coordinación ni recibe el apoyo del presidente venezolano Nicolás Maduro, así como tampoco por altos funcionarios del gobierno venezolano. Aunque la evaluación reveló un contacto mínimo entre algunos integrantes del grupo delictivo y miembros de bajo nivel del gobierno venezolano, se alcanzó un consenso en que no había coordinación ni un papel directivo entre la banda y el gobierno.

En la evaluación se presenta apoyo y fuentes extensas para respaldar esas afirmaciones, según los funcionarios. De las 18 organizaciones que conforman la comunidad de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, solo una —el FBI— no estuvo de acuerdo con los hallazgos.

No es raro que las agencias de inteligencia difieran en sus evaluaciones sobre asuntos de enorme interés público. Pero la más reciente evaluación llamó la atención por llegar a una conclusión casi por unanimidad.

Hace varios años, durante la gestión del exdirector Christopher Wray, el FBI evaluó que la pandemia de COVID-19 probablemente se originó por una fuga de laboratorio, aunque difícilmente fuera el consenso uniforme. Dicha postura recibió apoyo reciente en una evaluación de la CIA que fue desprecintada en enero pasado.

La Casa Blanca y la oficina de Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia nacional, no respondieron el jueves a mensajes en busca de comentarios.

Fallo judicial sobre la Ley de Enemigos Extranjeros

Los hallazgos de la evaluación de inteligencia se producen una semana después de que la Corte Suprema determinó que el gobierno del presidente Donald Trump puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de tiempos de guerra de 1798, para deportar a migrantes venezolanos —pero que los migrantes deben tener audiencias judiciales antes de ser expulsados de Estados Unidos.

La pandilla del Tren de Aragua ha sido relacionada con una serie de secuestros, extorsiones y otros crímenes en todo el hemisferio occidental. Estas actividades están vinculadas a un éxodo de millones de venezolanos que han salido de su país después del colapso económico de la última década.

La Ley de Enemigos Extranjeros fue creada para otorgarle al presidente una amplia autoridad para encarcelar y deportar a extranjeros en tiempos de guerra. Hasta ahora, se ha invocado en apenas tres veces, la más reciente hace ocho décadas durante la Segunda Guerra Mundial para justificar la detención de civiles japoneses-estadounidenses.

La Unión Americana de Libertades Civiles, que ha impugnado el uso de la ley por parte del gobierno federal, sostiene que Trump no tiene la autoridad para usar la Ley de Enemigos Extranjeros contra un grupo criminal en lugar de un Estado reconocido.

Trump dice que el Tren de Aragua se ‘infiltró’ en el gobierno de Maduro

Trump invocó la ley en marzo, declarando en su proclama que el Tren de Aragua “está estrechamente alineado con, e incluso ha infiltrado, el régimen de Maduro, incluido su aparato militar y policial.

La secretaria de Justicia Pam Bondi repitió esa afirmación el lunes por la noche durante una entrevista en el canal Fox News. Bondi defendió la invocación de la ley y se refirió al Tren de Aragua como “un brazo extranjero del gobierno venezolano”.

“Están organizados. Tienen una estructura de mando. Y han invadido nuestro país”, declaró.

El gobierno de Trump utilizó el mes pasado la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar vía aérea a más de 130 hombres acusados de pertenecer a la pandilla a una cárcel en El Salvador, donde Estados Unidos ha pagado para que se detenga a los deportados en una prisión de máxima seguridad. Los venezolanos deportados en virtud de esta ley no recibieron la oportunidad de impugnar las órdenes, y los abogados de muchos de ellos han dicho que no hay evidencia de que pertenezcan a la pandilla.

Por su parte, el gobierno federal ha argumentado que la pandilla se ha convertido en una fuerza invasora y la ha designado, junto con otros siete grupos criminales, como “organizaciones terroristas extranjeras”.

The Washington Post fue el primero en informar sobre la más reciente evaluación de inteligencia.

___

Los periodistas de Associated Press David Klepper y Eric Tucker contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.