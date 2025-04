Intelsat logró extender la vida útil de un satélite en una misión que redefine la historia espacial

MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--abr. 9, 2025--

Intelsat, operador de una de las mayores redes integradas satelitales y terrestres del mundo, se convirtió en el primer y único operador de satélites en completar una misión de extensión de vida útil: añadió cinco años de valioso servicio al satélite Intelsat 901 (IS-901) y de conectividad global fiable para sus numerosos clientes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250409051819/es/

Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) safely departs from Intelsat 901 (IS-901) in the Geosynchronous Earth Orbit (GEO) after providing five years of life extension service. The earth is visible in the background as well as MEV-1’s docking mechanism on the right. (Courtesy: Northrop Grumman’s Space Logistics).

" La misión del MEV (vehículo de extensión de misión) demostró que el mantenimiento en órbita mejora la sustentabilidad y eficiencia de los satélites en el espacio", afirmó Jean-Luc Froeliger, vicepresidente sénior de Sistemas Espaciales de Intelsat. "Hemos logrado ofrecer a nuestros usuarios cinco años adicionales de servicio confiable de redes satelitales, medios de comunicación y movilidad, y allanamos el camino para futuros avances en los servicios satelitales".

El primer MEV, desarrollado por Northrop Grumman Corporation’s (NYSE: NOC) Space Logistics LLC, se separó exitosamente del IS-901, luego de trasladar el satélite a la órbita cementerio, donde será dado de baja tras casi 24 años de servicio. El MEV se acopló por primera vez al IS-901 en febrero de 2020, casi 19 años después del lanzamiento del satélite.

Los satélites geoestacionarios utilizan propelentes para permanecer en una ubicación orbital específica, trasladarse a una nueva locación o, eventualmente, a una órbita cementerio. El MEV cuenta con propelente y propulsores propios que funcionan independientemente del satélite. Mediante el acoplamiento en órbita, el MEV permite a Intelsat prolongar varios años la vida útil de un satélite, una vez que el propelente inicial se haya agotado.

“Utilizar el MEV para prolongar la vida útil del IS-901 fue un gran éxito comercial para nuestros clientes, además de un logro técnico histórico”, explicó Froeliger. “Tuvimos que ejecutar una maniobra de encuentro y aproximación de dos naves espaciales que se desplazaban a 3 km por segundo”.

Tras este éxito, Intelsat se asoció con Northrop Grumman en una segunda misión en 2021 y utilizó el MEV-2 para ampliar la vida útil de Intelsat 10-02, un sistema combinado que sigue operando en la actualidad. Intelsat continúa invirtiendo y buscando proyectos de prolongación de vida útil de satélites de última generación, así como otras innovaciones que sustenten avances permanentes y permitan a las empresas espaciales emergentes configurar el futuro de la industria.

Acerca de Intelsat

El equipo global de profesionales de Intelsat se centra en proporcionar comunicaciones satelitales seguras y sin inconvenientes a clientes gubernamentales, ONG y comerciales a través de la red mundial de próxima generación y los servicios gestionados de la empresa. Al reducir la brecha digital mediante la operación de una de las flotas satelitales y de infraestructuras de conectividad más grandes y avanzadas del mundo, Intelsat permite que las personas y sus herramientas hablen a través de los océanos, vean a través de los continentes y escuchen a través de los cielos para comunicarse, cooperar y coexistir. Desde su fundación hace seis décadas, la empresa ha sido sinónimo de “primeros” en la industria satelital al servicio de sus clientes y del planeta. Apoyándose en un legado de innovación y centrándose en abordar una nueva generación de desafíos, los miembros del equipo de Intelsat ahora tienen la vista puesta en los “próximos primeros” en el espacio mientras revolucionan el campo y lideran la transformación digital de la industria.

Síganos en las redes sociales :

Twitter/X

LinkedIn

Instagram

YouTube

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250409051819/es/

CONTACT: Contacto de prensa:

Melissa Longo;melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA VIRGINIA

INDUSTRY KEYWORD: OTHER TRANSPORT AEROSPACE MANUFACTURING SATELLITE NANOTECHNOLOGY AUDIO/VIDEO OTHER SCIENCE OTHER TECHNOLOGY TELECOMMUNICATIONS SOFTWARE INTERNET HARDWARE ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION CONSUMER ELECTRONICS SCIENCE TECHNOLOGY MOBILE/WIRELESS ENGINEERING

SOURCE: Intelsat

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 04/09/2025 09:26 PM/DISC: 04/09/2025 09:26 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250409051819/es