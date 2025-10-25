Intención criminal será clave para procesar a Billups y Rozier en casos de apuestas

El entrenador de la NBA Chauncey Billups, quien es además miembro del Salón de la Fama, está acusado de atraer a jugadores de póker de apuestas cuantiosas hacia juegos que sabía que estaban amañados, mientras que el veterano alero de la NBA Terry Rozier habría fingido una lesión y se habría quedado en el banco para ayudar a que un grupo de apostadores ganara miles de dólares en 2023.

Pero, ¿tienen los fiscales casos sólidos contra ellos?

Probar esos casos por separado en el tribunal federal de Nueva York requerirá evidencia de intención criminal por parte de los dos, no sólo acusaciones desfavorables, dijeron expertos legales a The Associated Press después de revisar las impactantes acusaciones reveladas el jueves.

La acusación contra Billups, de 49 años, se lee como un guion de película, que describe cómo los juegos de póker se realizaban en mesas con capacidad de rayos X oculta para leer cartas y máquinas de barajado trucadas. Sin embargo, el documento judicial no dice cuánto dinero —si es que hubo alguno— se embolsó el acusado o cómo podría haberse comunicado con los que amañaban la partida.

Su abogado ha preguntado por qué Billups —apodado Mr. Big Shot cuando jugaba para los Pistons de Detroit— arriesgaría todo cuando ya era multimillonario.

Rozier, de 30 años, abandonó anticipadamente un partido contra Nueva Orleans al final de la temporada 2022-23 y no volvió a jugar por Charlotte en los últimos ocho compromisos. Su abogado dijo que Rozier confió a varias personas que estaba genuinamente lesionado.

“El público necesita estar consciente: tener una acusación no significa que se haya determinado la culpabilidad”, dijo el abogado John Lauro, quien representó a un árbitro de la NBA desacreditado en un escándalo de apuestas en 2007.

Esto es lo que dicen los abogados sobre los desafíos para el gobierno y los defensores:

Red de trampas en el póker

Con mucho, el nombre más destacado es Billups, cinco veces elegido al Juego de Estrellas como basquetbolista y quien el año pasado fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. El entrenador principal de los Trail Blazers de Portland está acusado de participar en juegos de póker de apuestas elevadas que fueron supuestamente amañados con dispositivos avanzados para estafar a jugadores por millones de dólares.

En la acusación, no se dan detalles sobre qué evidencia hay de que Billups habría sabido que los juegos de póker estaban arreglados, dijo el exfiscal federal Mitchell Epner.

“Incluso si recibió dinero para ayudar a traer personas de apuestas cuantiosas a los juegos, eso no es ilegal”, dijo.

Lo que deben probar los fiscales es que Billups sabía que los juegos estaban arreglados y se benefició de estar allí, dijo Epner.

El exfiscal federal Evan Gotlob sospecha que los investigadores tendrían correos electrónicos, mensajes de texto o incluso testigos que conecten a Billups con el ardid.

“Cuando un caso de cuello blanco como este tarda un par de años en desarrollarse, generalmente tienen testigos colaboradores. O como los llama la mafia, ‘soplones’”, dijo Gotlob, quien ahora trabaja en delitos semejantes.

La mejor evidencia en este tipo de casos es la comunicación entre personas, probablemente mensajes de texto, dijo. “Podríamos descubrir que tenían escuchas telefónicas”.

“No van a acusar a alguien como Chauncey Billups, un jugador del Salón de la Fama, a menos que tengan un caso sólido”, dijo Gotlob. “No quieres arruinar la vida de alguien sin una muy buena evidencia”.

Una posible estrategia de defensa que los abogados de Billups podrían seguir es preguntar por qué alguien que ha ganado más de US$100 millones a lo largo de su carrera y ha construido una sólida reputación la pondría en peligro por un pago relativamente pequeño.

“Si estaba viviendo a lo grande y todavía tiene mucho dinero, esa es una defensa plausible”, dijo Rocco Cipparone Jr., un abogado defensor de Nueva Jersey y exfiscal federal. “Si lo gastó todo, tiene más sentido”.

Lesión falsa generó dinero, dicen los fiscales

Rozier está acusado de decirle a un amigo que abandonaría anticipadamente un partido en marzo de 2023, información no pública que se difundió a otros que colocaron más de US$250.000 en apuestas de proposición sobre su débil desempeño de cinco puntos con los Charlotte Hornets y obtuvieron ganancias, según la acusación.

El documento judicial enumera a muchos cómplices no identificados que colocaron apuestas y podrían convertirse en testigos clave.

“Va a hacer que la defensa del caso sea mucho más difícil”, dijo Brian Legghio, un abogado del área de Detroit que representó a un apostador en un escándalo de manipulación de puntos de baloncesto de la Universidad de Toledo en 2006.

Lauro dijo que los fiscales típicamente intentan construir un caso de complot alrededor de cómplices no acusados pero que admiten haber actuado mal.

“Una gran parte de eso requiere de obtener las comunicaciones (en el juicio) entre el acusado objetivo y los cómplices no acusados, más probablemente mensajes de texto”, explicó Lauro. “El gobierno claramente está cargando las armas”.

