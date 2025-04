Intensas lluvias e inundaciones azotan el sur y el centro-norte de EEUU

HOPKINSVILLE, Kentucky, EE.UU. (AP) — Lluvias torrenciales e inundaciones repentinas azotaron el viernes partes del sur y de la región centro-norte de Estados Unidos, causando la muerte de un niño en Kentucky que fue arrastrado al caminar para tomar su autobús escolar. Muchas comunidades quedaron muy afectadas por tornados que destruyeron barrios enteros y mataron al menos a siete personas esta semana.

Ronda tras ronda de lluvias intensas han golpeado el centro de Estados Unidos durante días, y los meteorólogos advirteron que ello podría persistir hasta el sábado. Imágenes satelitales mostraron tormentas alineadas como trenes de carga sobre comunidades en Arkansas, Tennessee y Kentucky, según el Centro Nacional de Predicción Meteorológica en Maryland.

En Frankfort, Kentucky, un niño de 9 años murió en la mañana después de que las aguas de la inundación lo arrastraran mientras caminaba hacia una parada de autobús escolar, informó el gobernador Andy Beshear en redes sociales. Las autoridades indicaron que el cuerpo de Gabriel Andrews fue encontrado a unos 800 metros (media milla) de donde desapareció.

El área del centro de Hopkinsville, Kentucky —una ciudad de 31.000 habitantes, a 116 kilómetros (72 millas) al noroeste de Nashville— estaba sumergida. Una docena de personas fueron rescatadas de sus hogares, y decenas de mascotas fueron trasladadas lejos del agua que ascendía, indicó un funcionario de bomberos.

"Las arterias principales a través de Hopkinsville probablemente están bajo 2 pies de agua", comentó antes Jerry Gilliam, juez ejecutivo del condado Christian.

Tony Kirves y algunos amigos usaron sacos de arena y una aspiradora para intentar contener las aguas crecientes que cubrieron el sótano e infiltraron el piso principal de su negocio de fotografía en Hopkinsville. El centro estaba "como un lago", expresó.

"Estamos tratando de resistir", manifestó. "Estamos tratando de mantenerlo fuera lo mejor que podemos".

Un corredor desde el noreste de Texas a través de Arkansas y hasta el sureste de Missouri, que tiene una población de aproximadamente 2,3 millones, podría padecer grupos de tormentas severas el viernes por la noche. El Centro de Predicción de Tormentas —con sede en Oklahoma— del Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el potencial de tornados intensos y granizo grande.

___

Schreiner informó desde Shelbyville, Kentucky. Contribuyeron los periodistas de The Associated Press Andrew DeMillo en Little Rock, Arkansas, Jonathan Mattise en Nashville, Tennessee, Adrian Sainz en Memphis, Tennessee, Jeff Martin en Marietta, Georgia, Obed Lamy en Hopkinsville, y John Raby en Charleston, Virginia Occidental.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.