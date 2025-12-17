Intensifican búsqueda de asesino de profesor de MIT

BROOKLINE, Massachusetts, EE.UU. (AP) — La policía intensificó el miércoles su búsqueda del asesino de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien fue baleado en su casa a principios de la semana.

Nuno F.G. Loureiro, un físico y científico de fusión de 47 años, fue baleado el lunes por la noche en su apartamento en Brookline, Massachusetts. Murió en un hospital local el martes, informó la Fiscalía del Distrito Norfolk en un comunicado.

La fiscalía indicó que la investigación estaba "activa y en curso" y no tenía actualizaciones. Anteriormente había dicho que no había sospechosos detenidos.

La investigación se produce mientras la Universidad de Brown, otra institución prestigiosa a solo 80 kilómetros (50 millas) de distancia en Providence, Rhode Island, aún se está recuperando de un tiroteo no resuelto que mató a dos estudiantes e hirió a otros nueve el sábado. Los investigadores no proporcionaron indicios el martes de que estuvieran más cerca de identificar al pistolero.

El FBI dijo el martes que no está al tanto de que los dos crímenes estén vinculados.

Docenas de personas se reunieron fuera del edificio de Loureiro el martes por la noche, muchas con velas en la mano, para honrar la vida del profesor y apoyar a su familia. Vecinos recibieron avisos de papel pegados a sus puertas con cinta para colocar velas en sus ventanas en honor a Loureiro. Algunas personas lloraron y se abrazaron, pero la mayoría permanecieron en silencio, con su aliento visible en el frío cortante. Algunos niños montaron scooters desde sus casas cercanas hasta la reunión.

Loureiro, quien se unió al MIT en 2016, fue nombrado el año pasado para liderar el Centro de Ciencia y Fusión de Plasma del MIT, donde se proponía avanzar en la tecnología de energía limpia y otras investigaciones. El centro, uno de los laboratorios más grandes de la escuela, tenía más de 250 personas trabajando en siete edificios cuando asumió el cargo.

Loureiro, quien estaba casado, creció en Viseu, en el centro de Portugal, y estudió en Lisboa antes de obtener un doctorado en Londres, según el MIT. Fue investigador en un instituto de fusión nuclear en Lisboa antes de unirse al MIT, dijo la institución.

“Brilló intensamente como mentor, amigo, maestro, colega y líder, y fue universalmente admirado por su manera articulada y compasiva”, declaró Dennis Whyte, un profesor de ingeniería que anteriormente dirigió el Centro de Ciencia y Fusión de Plasma del MIT, a una publicación del campus.

La presidenta del MIT, Sally Kornbluth, señaló en un comunicado que el asesinato es una “pérdida impactante”. La oficina del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, también emitió un comunicado de condolencias calificando la muerte de Loureiro como “una pérdida irreparable para la ciencia y para todos aquellos con quienes trabajó y vivió”.

Una estudiante de 22 años de la Universidad de Boston que vive cerca del apartamento de Loureiro en Brookline le dijo a The Boston Globe que escuchó tres ruidos fuertes el lunes por la noche y temió que fueran disparos. Liv Schachner fue citada diciendo: “Nunca había escuchado algo tan fuerte, así que asumí que eran disparos. Es difícil de comprender. Parece que sigue ocurriendo”.

Loureiro había expresado esperanzas de que su trabajo tuviera un impacto positivo para el mundo.

“No es una exageración decir que el MIT es donde uno va para encontrar soluciones a los mayores problemas de la humanidad”, sostuvo Loureiro cuando fue nombrado para liderar el laboratorio de ciencia de plasma el año pasado. “La energía de fusión cambiará el curso de la historia humana”.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Mark Scolforo en Harrisburg, Pensilvania, y Leah Willingham.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.