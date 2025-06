Intenso ataque ruso con drones en Járkov deja 2 muertos y 57 heridos, según Ucrania

Por Vitalii Hnidyi

JÁRKOV, 11 jun (Reuters) - Un ataque concentrado con drones rusos de nueve minutos de duración contra la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, en plena noche mató al menos a dos personas e hirió a 57, entre ellas siete niños, informaron el miércoles las autoridades regionales. Los intensos ataques con 17 drones provocaron incendios en 15 apartamentos de un edificio de cinco plantas y causaron otros daños en la ciudad cercana a la frontera rusa, dijo el alcalde de Járkov, Ihor Terejov. "Hay impactos directos en edificios de varias plantas, viviendas particulares, parques infantiles, empresas y transporte público", dijo Terejov en la aplicación de mensajería Telegram. "Los apartamentos están ardiendo, los tejados destruidos, los coches quemados y las ventanas rotas". Un testigo de Reuters vio a los equipos de rescate de emergencia ayudando a sacar a la gente de los edificios dañados y curándolos, mientras los bomberos luchaban contra las llamas en la oscuridad. Nueve de los heridos, entre ellos una niña de 2 años y un niño de 15, han sido hospitalizados, dijo en Telegram Oleh Sinehubov, gobernador de la región de Járkov.

Dijo que los ataques alcanzaron también un depósito de trolebuses de la ciudad y varios edificios residenciales. El ejército ucraniano dijo que Rusia había lanzado 85 drones durante la noche, 40 de los cuales fueron derribados. Dijo que nueve drones se perdieron, una referencia a los militares ucranianos utilizando la guerra electrónica para redirigirlos, o eran simuladores de drones que no llevaban ojivas. "Las principales áreas del ataque aéreo son las regiones de Járkov, Donetsk y Odesa", dijo el ejército en Telegram. No hubo comentarios inmediatos de Rusia. Járkov, en el noreste de Ucrania, resistió el avance a gran escala de Rusia en los primeros días de la guerra y desde entonces ha sido un objetivo frecuente de ataques con drones, misiles y bombas aéreas guiadas. El ataque nocturno siguió a los dos mayores asaltos rusos de la guerra contra Ucrania esta semana, parte de la intensificación de los bombardeos que Moscú dijo que eran medidas de represalia por los recientes ataques de Kiev en Rusia. Ambas partes niegan haber atacado a civiles en la guerra que Rusia empezó contra su vecino más pequeño en febrero de 2022, pero miles de civiles han muerto en el conflicto, la gran mayoría ucranianos. "Estamos resistiendo. Nos ayudamos mutuamente y sin duda sobreviviremos", dijo Terekhov. "Járkov es Ucrania y no puede romperse". (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Chris Reese y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)