Intentará deportar a Ábrego García antes de su juicio, dice abogado del gobierno

GREENBELT, Maryland, EE. UU. (AP) — El gobierno de Estados Unidos iniciará procedimientos de deportación contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García si es liberado de la cárcel antes de ser juzgado por cargos de tráfico de personas en Tennessee, dijo un abogado del Departamento de Justicia a un juez federal en Maryland el lunes.

La declaración del abogado Jonathan Guynn contradice las afirmaciones de los portavoces del Departamento de Justicia y la Casa Blanca, quienes dijeron el mes pasado que Ábrego García sería juzgado y posiblemente pasaría tiempo en una prisión estadounidense antes de que el gobierno proceda a deportarlo.

Guynn hizo la revelación durante una audiencia en un tribunal federal en Maryland, donde la esposa estadounidense de Abrego García está demandando a la administración Trump por deportarlo por error en marzo y tratando de evitar que sea expulsado nuevamente.

Guynn declaró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detendría a Ábrego García una vez que sea liberado de la cárcel y lo enviaría a un "tercer país" que no es su natal El Salvador. Sin embargo, Guynn dijo que no sabía cuál sería ese país.

Ábrego García se convirtió en un punto de conflicto sobre las políticas de inmigración del presidente Donald Trump cuando fue deportado en marzo a una notoria megacárcel en su natal El Salvador. La administración Trump violó una orden de un juez federal de 2019 que protegía a Ábrego García de la deportación a su país natal porque probablemente enfrentaría persecución allí por parte de pandillas locales que aterrorizaban a su familia.

Ante la creciente presión y una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos, la administración Trump devolvió a Ábrego García el mes pasado para enfrentar cargos federales de tráfico de personas. Los abogados de Ábrego García han calificado el caso como "absurdo" y un intento de justificar su deportación errónea.

Un juez federal en Nashville se estaba preparando para liberar a Ábrego García para que esperara el juicio, pero la semana pasada accedió a mantenerlo tras las rejas a petición de sus propios abogados. Ellos habían expresado preocupaciones de que Estados Unidos intentaría deportarlo inmediatamente, citando lo que dicen eran "declaraciones contradictorias" de la administración Trump.

Por ejemplo, Guynn dijo el 26 de junio a la jueza federal de distrito Paula Xinis en Maryland que el gobierno de Estados Unidos planeaba deportar a Ábrego García a un "tercer país" que no es El Salvador.

Pero dijo que no había un cronograma para los planes de deportación. Más tarde ese día, el portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, dijo a The Associated Press que la agencia tiene la intención de juzgar a Ábrego García por los cargos de tráfico antes de proceder a deportarlo. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, publicó en X ese día que Ábrego García "enfrentaría todo el peso del sistema de justicia estadounidense, incluyendo cumplir tiempo en una prisión estadounidense por los crímenes que ha cometido". Los abogados de Ábrego García han pedido a Xinis que ordene al gobierno llevar a Ábrego García a Maryland al ser liberado de la cárcel en Tennessee, un arreglo que evitaría su deportación antes del juicio. Ábrego García vivió en Maryland, cerca de Washington, durante más de una década, trabajando en construcción y formando una familia con su esposa estadounidense. Xinis aún está considerando la solicitud de sus abogados de enviarlo a Maryland si es liberado. Mientras tanto, la jueza dictaminó el lunes que la demanda contra la administración Trump por la deportación errónea de Ábrego García puede continuar. ___ Finley informó desde Norfolk, Virginia. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.