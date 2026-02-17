"Intento convertir la presión en motivación", asegura Oriol Cardona

Oriol Cardona, gran esperanza de medalla de España en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, aseguró este martes que lleva bien la presión y que intenta "convertirla en motivación" para brillar en la competición de esquí de montaña en Bormio.

Este deporte, conocido también como skimo, se estrena en unos Juegos Olímpicos en esta edición y concentra las opciones de España de entrar en el medallero, después de no haber conseguido hasta el momento ningún podio en la quincena italiana.

Cardona, de 31 años, ha ganado dos títulos mundiales en el esprint (2023, 2025) y el jueves parte entre los grandes favoritos al oro en esa prueba.

"Llevo bien la presión. Para ser deportista hay que saber afrontar muchas situaciones. Si no gestionara bien la presión, no debería estar aquí. Intento convertir la presión en motivación para dar un poco más de mí", aseguró en una videoconferencia de prensa, a dos días de su entrada en la competición.

"Ahora intento no pensar mucho, trato de pensar lo justo en la competición para no darle muchas vueltas. Estoy fuerte y es algo que se me da bien", aseveró.

- Kilian Jornet, modelo y maestro -

Su modelo y maestro es Kilian Jornet, leyenda española del esquí de montaña -catorce medallas mundiales entre 2008 y 2017- y estrella ahora en carreras ultratrail.

Jornet, de 38 años, se sumó recientemente a su equipo de tres entrenadores y es un preparador de lujo para la conquista olímpica.

"Cuando yo empecé, Kilian estaba ahí ganando todas las carreras, así que fue mi referente en los inicios", explicó Cardona.

"Kilian es una persona que no solo es buen deportista, también se interesa por el rendimiento físico. Sabe mucho de conocimiento del cuerpo y de métodos de entrenamiento", agregó.

"Su incorporación al equipo nos aporta la experiencia de alguien que lo ha vivido en primera persona. Kilian, en táctica y mentalidad competitiva, es un genio y un referente. Cuando entrenas con él es siempre como una minicompetición", apuntó.

- Ana Alonso: "Tengo la rodilla estable" -

La otra gran baza española en el skimo olímpico es Ana Alonso, de 31 años, con la que Cardona fue subcampeón mundial el año pasado en el relevo mixto.

Alonso participa también en el esprint el jueves y el sábado, junto a Cardona, buscará el podio en ese relevo mixto, en el penúltimo día de estos Juegos.

La deportista andaluza llega a estos Juegos después de un gravísimo atropello en septiembre cuando entrenaba en bicicleta, sufriendo diversas lesiones en el lado izquierdo de su cuerpo, entre ellas la rotura del ligamento cruzado anterior de esa rodilla.

"Para mí estar aquí ya es una victoria. No sabría decir en qué porcentaje de forma llego porque creo que nadie, ni estando sano, puede decir que está al 100%. Tengo la rodilla estable, eso sí, y voy con mucha confianza y seguridad", aseguró.

"Han sido meses muy duros, sobre todo el primer mes y medio. He sido dependiente casi en todo lo que una persona tiene que hacer. Era duro ver que todo el mundo estaba ya entrenando para esto y para mí era difícil pensar en los Juegos Olímpicos cuando no podía caminar. Era imposible, como si estuviera pensando en volar", admitió.

Ana Alonso mostró además su admiración por la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, que decidió competir en estos Juegos pese a lesionarse de gravedad una rodilla en vísperas de la competición.

"Cuando tuve la lesión, ella fue una fuente de inspiración siempre y todavía más con lo que le pasó después. Ponerse en la línea de salida de un descenso con una lesión de rodilla... Me quito el sombrero", dijo.