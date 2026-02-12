Inter: Barella y Calhanoglu disponibles contra Juventus

Barella y Calhanoglu se entrenaron con el resto de sus compañeros, mientras que el defensor neerlandés Denzel Dumfries ultima su recuperación de la operación a la que fue sometido en diciembre pasado por una lesión en su tobillo izquierdo

Chivu planea incluir a Barella y a Calhanoglu en la lista de convocados para el "Derby de Italia" previsto en el estadio Giuseppe Meazza, mientras que evalúa considerar a Dumfries para la visita al Lecce del sábado 21 por la fecha 26 de la Serie A

En cambio, el brasileño Luís Henrique buscará asistir al capitán argentino Lautaro Martínez, máximo artillero de la edición 2025-26 del torneo de la primera división del "Calcio" con 14 goles; será titular en el ataque con el francés Marcus Thuram, quien suma 7 conquistas y volverá a enfrentar a su hermano Khephren, mediocampista de Juventus

Inter lidera la tabla de posiciones con 58 puntos y llegará al partido con la moral intacta, pues sigue en carrera en la Copa Italia (enfrentará al Como en semifinales) y deberá vencer al Bodo Glimt noruego en el repechaje para avanzar a octavos de final de la Champions League

El equipo "neroazzurro" buscará el sábado 14 interrumpir la serie positiva que Juventus presenta en los partidos más recientes entre sí, pues la "Vecchia Signora" ganó por 4-3 el pasado 13 de septiembre de 2025 y por 1-0 el 16 de febrero del año pasado, mientras que el 27 de octubre de 2024 igualaron 4-4 y el 4 de febrero de ese año Inter se impuso por 1-0

Desde el retorno de Juventus a la Serie A en la temporada 2006-07, Inter celebró 7 victorias y sufrió 19 derrotas en un registro de partidos por la Serie A que se completa con 11 empates

Del otro lado estará la Juventus del DT Luciano Spalletti, quien dirigió al Inter entre 2017 y 2019 y cuyo ciclo sufrió una interrupción "injusta", según el entrenador de 66 años

Juventus marcha en el cuarto puesto de la Serie A con 46 puntos, la misma cantidad que Roma, y llegará al Giuseppe Meazza luego de haber rescatado un agónico empate 2-2 como local contra Lazio por la fecha 24 de la Serie A, un partido que siguió a la dolorosa derrota por 3-0 contra Atalanta en cuartos de final de la Copa Italia

La buena noticia para Spalletti es que contra Inter podrá contar con el mediocampista estadounidense Weston McKennie, quien superó las molestias que acusó tras el empate contra Lazio, frente al cual marcó el descuento transitorio

La recuperación de McKennie, quien suma 4 goles en el torneo, representa un alivio para Spalletti ante las ausencias por lesión del delantero polaco Arkadiusz Milik y de su colega serbio Dusan Vlahovic

Otra buena noticia para Spalletti es que también el delantero portugués Francisco Conceicao, quien se recuperó de las molestias físicas que acusó recientemente y se entrenó a la par de sus compañeros de cara al partido previsto en el estadio Giuseppe Meazza, donde también serán titulares el zaguero brasileño Gleison Bremer y el lateral colombiano Juan Cabal

