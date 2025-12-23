Inter: Bonny ausente contra Atalanta

Inter emitió un comunicado para informar que Bonny, de 22 años, sufrió un golpe durante el entrenamiento de la víspera y los estudios médicos a los que se sometió esta mañana confirmaron que presenta un leve esguince en su rodilla izquierda.

La nota del club "neroazzurro", líder de la Serie A con 33 puntos, agrega que Bonny será evaluado nuevamente la próxima semana para determinar cuándo podrá ser tenido en cuenta otra vez por el DT rumano Cristian Chivu.

A su vez, el mediocampista croata Mario Pasalic se reintegró al plantel del Atalanta tras perderse el agónico triunfo por 1-0 que el equipo bergamasco celebró en campo del Genoa por la decimosexta fecha de la Serie A.

Pasalic quedó al margen del partido disputado el pasado domingo 21 por la repentina muerte de su padre Ivan, pero hoy volvió a entrenarse regularmente con sus compañeros a las órdenes del DT Raffaele Palladino.

Con su triunfo contra Genoa, el equipo bergamasco llegó a 22 puntos en el noveno puesto de la Serie A, en la que Inter tiene pendiente su partido contra Lecce (16) por la fecha 16 por su viaje a Arabia Saudita con Napoli (31), Milan (32) y Bologna (25) para disputar la Supercopa de Italia 2025.

Inter, escolta del Napoli en la Serie A pasada, cayó por penales con Bolonga, que conquistó la Copa Italia 2024-25 al vencer al Milan y ayer fue derrotado por 2-0 en la final que disputó con el partenopeo, que había superado a su vez por idéntico resultado al equipo rojinegro.

Napoli recibirá al Parma, decimosexto con 14 puntos, en su duelo postergado de la fecha 16 de la Serie A y previsto el miércoles 14 de enero de 2026 al igual que Inter-Lecce, mientras que al día siguiente Bologna visitará al Hellas Verona (12) y Milan jugará en campo del Como (24). (ANSA).