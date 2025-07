Inter: Calhanoglu no se va

“¿Si hablaré con Lautaro? Está todo en orden. Ya hemos hablado y no hay ningún problema. Cuando él regrese, lo abrazaré”, dijo Calhanoglu al arribar a la concentración de Appiano Gentile para el inicio de la pretemporada con el equipo que conduce el rumano Cristian Chivu.

Una buena noticia para el entrenador porque el turco es una pieza clave en el plantel y sus declaraciones desactivan un eventual conflicto interno en el plantel, que pareció estallar cuando Martínez reclamó un mayor compromiso de sus compañeros, sin mencionarlo, como sí lo hizo luego el presidente del club, Giuseppe Marotta.

El enojo del capitán argentino apuntaba a la ausencia de Calhanoglu en el equipo que se despidió del Mundial de Clubes en octavos de final al caer con Fluminense, cuando molesto por la derrota afirmó: "El que no quiera estar, que se vaya".

La respuesta de Calhanoglu no se hizo esperar cuando comentó: "Lo que más me dolió fueron las declaraciones postpartido. A lo largo de mi carrera he aprendido que un verdadero líder es el que se queda junto con sus compañeros, no el que busca culpables cuando es fácil hacerlo".

El mediocampista explicó que no disputó ese torneo porque sufrió una lesión en la final de la Champions que Inter, en ese momento al mando de Simone Inzaghi, perdió por 5-0 en Múnich frente a París Saint Germain, pese a lo cual, destacó entonces, "decidí viajar con el plantel a Estados Unidos de todos modos, sabiendo que no podía no llegar jugar".

Hoy, las aguas parecen haberse calmado y Calhanoglu aseguró que está "recuperado de la lesión en el muslo", al admitir también que el descanso después de una temporada agotadora no fue sencillo porque "se tejieron muchas especulaciones respecto de mi futuro, pero yo siempre me mantuve en contacto con los dirigentes del club".

"Vuelvo en las mejores condiciones y estoy contento de regresar.

Quiero empezar la pretemporada ya", completó, despejando cualquier duda que él mismo había sembrado al afirmar que no sabía dónde continuaría su carrera, aun cuando el presidente Marotta aclaraba que Inter no había recibido ofertas por el mediocampista turco.

En ese sentido, Calhanoglu reconoció que "cada vez que se inicia un mercado de pases, se disparan los rumores y esta vez más aún.

Me llamé a silencio porque creí que era lo correcto y ahora me doy cuenta sí porque sigo siendo jugador de Inter", aclaró, aunque todavía no extendió su contrato con el club: "Veremos qué sucederá. Hoy mi objetivo está enfocado en ganar títulos con Inter". (ANSA).