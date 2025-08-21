Inter: Chivu, ansioso por su debut en la Serie A

"No hablo de mis emociones, sé ocultarlas bien y no tenerlas.

Obviamente, dirigir al equipo donde pasé tanto tiempo, ganando tanto, me aporta algo extra. Estoy seguro de que la responsabilidad que tengo por mi trabajo me permitirá ocultar mis emociones", confió Chivu.

El exdefensor rumano, que integró el plantel del Inter que ganó el triplete en la temporada 2009-10 al mando del DT portugués José Mourinho, habló con Sportmediaset sobre su estreno en la Serie A en el partido que completará la primera fecha de la edición 2025-26 del torneo.

Chivu podrá contar contra Torino con Federico Dimarco, pero sufrirá las ausencias del mediocampista turco Hakan Calhanoglu y del juvenil delantero Francesco Pio Esposito, ambos suspendidos.

"Intentamos mantener la misma mentalidad, la misma percepción de la importancia de ser jugador del Inter. Hay expectativas, pasión y cariño", garantizó Chivu, quien asumió en reemplazo de Simone Inzaghi, quien pasó al Al-Hilal de Arabia Saudita.

Chivu, de 44 años, logró la permanencia con Parma en la edición 2024-25, tras lo cual fue elegido para suceder a Inzaghi, responsabilidad que asumió ya en el Mundial de Clubes 2025, del cual Inter se despidió en octavos de final al caer por 2-0 con Fluminense.

"Quedaron demasiadas cosas en el camino, ahora queremos empezar de cero", aseguró a su vez el zaguero Alessandro Bastoni sobre las decepciones del Inter en la temporada 2024-25.

"Cuando pierdes, hay dos opciones: rendirte o empezar de cero.

Inter eligió ésta última", subrayó Bastoni a la cadena Sky Sport sobre la caída con París Saint-Germain en la final de la Champions League, la derrota contra Milan en semifinales de la Copa Italia y el segundo puesto de la Serie A ganada por Napoli.

"Chivu está trabajando mucho en su intensidad, estoy seguro de que todo saldrá bien. El juego con el balón es mucho más vertical, el entrenador quiere que busquemos a los delanteros.

Todavía tenemos unos días para aprender su filosofía, pero fue una gran sorpresa", completó Bastoni, que será el titular el lunes con el capitán y delantero argentino Lautaro Martínez.

Una buena noticia para Chivu es que, tras la partida del mediocampista albanés Kristjan Asllani al Torino, el club "neroazzurro" llegó a un acuerdo con Lens para sumar por cinco años a su colega francés Andy Diouf, de 22 años y por cuyo pase pagará 25 millones de euros. (ANSA).