Inter: Chivu comenzó a preparar el "Derby della Madonnina"

El plantel "neroazzurro" se entrenó en el centro deportivo Appiano Gentile después del partido como visitante contra Como para comenzar a preparar el derby contra Milan previsto en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro.

Inter lidera el torneo de la primera división del "Calcio" con 67 puntos, diez más que Milan, frente al cual buscará una "revancha" tras la caída por 1-0 en la duodécima fecha del torneo, en la que el equipo "neroazzurro" fue local en el mismo estadio del distrito de San Siro.

La mala noticia para Chivu es que volverá a sufrir la ausencia del delantero y capitán argentino Lautaro Martínez, quien se lesionó en el duelo de ida del repechaje por un boleto a octavos de final de la Champions League frente al Bodo Glimt noruego, que sorprendió al eliminar al Inter con un global de 5-2.

Pese a la decepción en la Champions League, el equipo de Chivu llegará con la moral intacta tras los sucesivos triunfos por 2-0 contra Lecce y Genoa por las fechas 26 y 27 de la Serie A, en la que Inter busca destronar al Napoli, tercero con 53 unidades.

La intención del Inter es sumar otro resultado positivo ante Milan para seguir el camino hacia el "Scudetto" en la Serie A, que tiene como máximo artillero con 14 goles a Lautaro Martínez, quien según el cuerpo médico podrá volver a la actividad el domingo 22, cuando el "neroazzurro" visitará a Fiorentina, decimosexto con 24 puntos.

El clásico del domingo 8 también ofrecerá una oportunidad al Inter de volver a vencer al Milan después de seis partidos, la serie adversa más extensa en el "Derby della Madonnina" desde el período entre 2002 y 2005, cuando el "neroazzurro" llegó a sumar 10 encuentros seguidos sin triunfos ante el rojinegro.

Inter, que no sufre tres derrotas consecutivas desde la temporada 2010-11, celebró su triunfo más reciente como visitante ante Milan el 22 de abril de 2024, cuando registró la certeza matemática de su vigésimo "Scudetto".

A su vez, el DT del Milan, Massimiliano Allegri, dirigió un entrenamiento con doble turno de cara al clásico contra Inter, frente al cual volverá a apostar por la conducción del experimentado mediocampista croata Luka Modric.

El juvenil defensor Davide Bartesaghi, de 20 años, se ejercitó por separado en el centro deportivo de Milanello por la molestia en el muslo derecho que acusó tras la victoria por 2-0 como visitante contra Cremonese por la fecha 27 de la Serie A.

Si Bartesaghi no se recupera a tiempo, el favorito de Allegri para cubrir el lateral izquierdo es el ecuatoriano Pervis Estupiñán, mientras que Matteo Gabbia deberá permanecer inactivo tras haber sido operado con éxito de una hernia inguinal.

"Mantenemos el sueño del Scudetto, de sueños se vive. Ahora a pensar en el partido: sigue siendo un derby y tenemos que afrontarlo con la máxima precisión, sobre todo contra este Inter", enfatizó el mediocampista Samuele Ricci a Sportmediaset.

"Definitivamente, nos enfocamos en nuestro objetivo: que el club vuelva a la Champions League. Lo acordamos en julio. Ahora tenemos una buena ventaja, pero en el pasado hemos dejado escapar puntos que podríamos haber conservado. Definitivamente, esto no ha terminado todavía, y nos faltan muchos puntos para clasificarnos para la Champions League", resaltó Ricci.

La advertencia del mediocampista alude a que Napoli acecha con 53 puntos, dos más que Roma, mientras que Como marcha quinto con 48 unidades cuando todavía restan once fechas para el final del torneo. (ANSA).