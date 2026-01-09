Inter de Lautaro Martínez ante la ocasión de dar un golpe a la Serie A

Inter contra Nápoles. Primero contra tercero, con la posibilidad para el equipo capitaneado por el argentino Lautaro Martínez de asestar un golpe de autoridad en el campeonato italiano, que este fin de semana llega a la vigésima jornada.

Sin tiempo para el descanso tras el parón navideño y con un mes de enero cargadísimo para el Inter, que tiene que disputar ocho partidos este mes, el equipo nerazzurri, líder del campeonato con 42 puntos, recibirá el domingo al vigente campeón Nápoles, que ocupa la tercera plaza de la Serie A a cuatro puntos de su rival.

El Inter tiene cuentas pendientes con el equipo entrenado por Antonio Conte, que la temporada pasada le arrebató el Scudetto por solo un punto y que en la primera vuelta le goleó por 3-1.

- Plaga de lesiones en el Nápoles -

Pero la escuadra dirigida esta temporada por Christian Chivu, que comenzó el curso muy dubitativa, al punto que se temió por la continuidad del joven entrenador rumano, parece lanzada en esta fase de la temporada y ha sumado seis victorias consecutivas, concediendo solo cuatro goles.

El Nápoles, además, llega a este duelo con muchas bajas (De Bruyne, Anguissa, Meret, Neres o Lukaku, entre otros), y Conte solo contará con 15 futbolistas disponibles el domingo.

El Milan, 2º con 39 puntos, recibirá el sábado a una Fiorentina en crisis y amenazada con el descenso a la Serie B, mientras que la Juventus (4ª con 36) espera una victoria el lunes ante la Cremonese para engancharse a la pelea por el Scudetto.

Programa de los partidos de la 20ª jornada de la Serie A y tabla de clasificación:

- Sábado:

(14h00 GMT) Como - Bolonia

Udinese - Pisa

(17h00 GMT) Roma - Sassuolo

(19h45 GMT) Atalanta - Torino

- Domingo:

(11h30 GMT) Lecce - Parma

(14h00 GMT) Fiorentina - Milan

(17h00 GMT) Hellas Verona - Lazio

(19h45 GMT) Inter - Nápoles

- Lunes:

(17h30 GMT) Génova - Cagliari

(19h45 GMT) Juventus - Cremonese

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 42 18 14 0 4 40 15 25

2. Milan 39 18 11 6 1 29 14 15

3. Nápoles 38 18 12 2 4 28 15 13

4. Juventus 36 19 10 6 3 27 16 11

5. Roma 36 19 12 0 7 22 12 10

6. Como 33 18 9 6 3 26 12 14

7. Atalanta 28 19 7 7 5 23 19 4

8. Bolonia 26 18 7 5 6 25 19 6

9. Lazio 25 19 6 7 6 20 16 4

10. Udinese 25 19 7 4 8 20 30 -10

11. Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25 -2

12. Torino 23 19 6 5 8 21 30 -9

13. Cremonese 22 19 5 7 7 20 23 -3

14. Cagliari 19 19 4 7 8 21 27 -6

15. Parma 18 18 4 6 8 12 21 -9

16. Lecce 17 18 4 5 9 12 25 -13

17. Génova 16 19 3 7 9 19 29 -10

18. Hellas Verona 13 18 2 7 9 15 30 -15

19. Fiorentina 13 19 2 7 10 20 30 -10

20. Pisa 12 19 1 9 9 13 28 -15