Inter de Miami anuncia que Luis Suárez seguirá en el equipo hasta fines de 2026

17 dic (Reuters) - El Inter de Miami anunció el miércoles que el delantero uruguayo Luis Suárez seguirá en el equipo por una temporada más, hasta el final de la campaña 2026.

"Suárez firma un nuevo contrato tras recientemente concluir la histórica temporada 2025, en el que fue su segundo año en el Club", dijo Inter en un comunicado.

"La vasta experiencia y liderazgo del delantero fueron cruciales para que Inter Miami obtuviera su tercer y cuarto título, ganando el campeonato de la Conferencia Este y la MLS Cup".

En la temporada que acaba de concluir, Suárez disputó 50 partidos, marcando 17 goles y dando 17 asistencias.

El atacante, de 38 años, suma 42 goles y 30 asistencias en 87 apariciones en todas las competiciones con Inter. (Reporte de Javier Leira en Santiago, editado por Manuel Farías)