Inter de Milán derrota 2-0 al Génova y sigue rumbo al Scudetto

Después del traumático adiós en la Liga de Campeones europea, el líder Inter de Milán volvió a su zona de confort de la Serie A y lo hizo con un triunfo 2-0 en casa ante el Génova, decimoquinto clasificado, este sábado en la 27ª jornada.

Gracias a él, el Inter suma ahora 67 puntos y se distancia con 13 más que el segundo, su vecino AC Milan, que visita el domingo a la Cremonese (17ª), una formación que ya le sorprendió en agosto en la primera jornada.

Para el Inter, la de este sábado fue su decimocuarta victoria en sus últimos quince partidos en la Serie A, donde su siguiente duelo será un derbi apasionante ante el Milan.

Pero en cualquier caso, el triunfo lógico ante el Génova seguramente no consuele del todo a los tifosi nerazzurri, todavía doloridos por la derrota ante el Bodo/Glimt noruego, que apeó del máximo torneo europeo a un Inter que había sido subcampeón de la competición continental en dos de las tres temporadas anteriores.

En su triunfo del sábado, Federico Dimarco abrió el marcador en el minuto 32, a pase del armenio Henrikh Mkhitaryan, que antes de ello había estrellado el balón en el larguero.

El turco Hakan Calhanoglu, que se había perdido los tres últimos partidos del Inter, amplió la cuenta al transformar un penal en el minuto 70.