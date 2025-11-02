Inter de Milan gana en Verona y pisa los talones a Nápoles

Inter de Milán se impuso en el tiempo añadido a Hellas en Verona (1-2), logrando tres puntos que le permiten situarse a uno del líder Nápoles, este domingo en la 10ª fecha de la Serie A.

Un día después de que el conjunto napolitano empatase en casa ante el Como (0-0), los Nerazzurri sabían que no podían desaprovechar la oportunidad.

Ante un Hellas (17º) que sigue sin conocer la victoria esta temporada, Inter salió centrado al partido y abrió el marcador en el minuto 16 con un soberbio gol de Piotr Zielinski.

En una jugada de pizarra, el volante polaco remató de volea a la entrada del área después de un córner.

Pero los vigentes subcampeones de Italia y de Europa, que siguen privados de su delantero Marcus Thuran, se vieron sorprendidos por un disparo lejano del brasileño Giovane Santana (40').

El segundo tiempo, bajo la lluvia, perdió vistosidad, pero Inter logró la victoria gracias a un centro de Nicolo Barella rematado a su propio arco por Martin Frese (90+3').

Inter es tercero, pero con sus 21 puntos, el equipo de Cristian Chivu pisa los talones a Nápoles (22 puntos) y está igualado con AS Roma (2º, 21 puntos), que puede dormir en solitario este domingo si vence a AC Milan (4º) en San Siro.

