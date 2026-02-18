Inter de Milán pierde 3-1 ante Bodo/Glimt en ida del playoff de Champions

El último finalista del torneo, el Inter de Milán, perdió 3-1 en Noruega ante el Bodo/Glimt este miércoles en la ida del playoff de acceso a octavos de la Liga de Campeones de Europa

Tras el 1-0 marcado por Sondre Fet (20'), los nerazzurri igualaron por medio de Pio Esposito (30'), pero los goles en el segundo tiempo de Jens Petter Hauge (61') y de Kasper Hogh (64') obligan al Inter a una remontada el próximo martes en San Siro

El tres veces campeón de Europa y actual líder de la Serie A precisa ganar desde atrás en la revancha si quiere enfrentarse a Sporting de Portugal o Manchester City en la ronda de los 16 mejores

Tras haber sorprendido al City (3-1) y a Atlético de Madrid en el Metropolitano (2-1) en fase de liguilla, el Bodo/Glimt confirmó su estatus de equipo revelación, con una nueva exhibición de juego veloz en su terreno de juego sintético de la localidad de Bodo, al norte del círculo polar ártico

Fueron los noruegos los que abrieron el marcador en su primera ocasión. Sondre Fet batió a Yann Sommer tras un bonito pase de taquito del delantero centro danés Kasper Hogh (20')

Más dominadores en el comienzo del partido, los italianos prosiguieron su ofensiva, con un poste de Matteo Darmian (26'), hasta que un oportunista Pio Esposito remató un centro de Nicolo Barella para establecer el empate (30')

Aunque los Nerazzurri gozaron de algunas claras opciones de anotar al regreso de vestuarios, como un poste de Lautaro Martínez (46') o un libre directo de Carlos Augusto bien rechazado por el arquero local (48'), los locales fueron poco a poco acercándose al arco rival

Jens Petter Hauge batió a Sommer de potente disparo en el minuto 61, en el que fue su quinto gol en Champions

Unos minutos después, Hogh vio recompensado su buen partido con el tercer gol (64')

Solidarios en defensa, los hombres de Kjetil Knutsen supieron aguantar el resultado en medio del delirio de un público local que podrá seguir soñando con prolongar la aventura europea al menos una semana más