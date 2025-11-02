Inter de Milán pisa los talones al Nápoles, la Fiorentina sigue hundida

El Inter de Milán se impuso en el tiempo añadido al Hellas en Verona (1-2), logrando tres puntos que le permiten situarse a uno del líder Nápoles, este domingo en la 10ª fecha de la Serie A, donde la histórica Fiorentina (19ª) volvió a perder, esta vez 0-1 con el Lecce.

Un día después de que el conjunto napolitano empatase en casa ante el Como (0-0), los Nerazzurri sabían que no podían desaprovechar la oportunidad en la carrera por el Scudetto.

Ante un Hellas (17º) que sigue sin conocer la victoria esta temporada, el Inter salió centrado al partido y abrió el marcador en el minuto 16 con un soberbio gol de Piotr Zielinski.

En una jugada de pizarra, el volante polaco remató de volea a la entrada del área después de un córner.

Pero los vigentes subcampeones de Italia y de Europa, que siguen privados de su delantero Marcus Thuran, se vieron sorprendidos por un disparo lejano del brasileño Giovane Santana (40').

El segundo tiempo, bajo la lluvia, perdió vistosidad, pero Inter logró la victoria gracias a un centro de Nicolo Barella rematado a su propio arco por Martin Frese (90+3').

"Es el tipo de partido que es más fácil perder que ganar, el equipo volvió a demostrar carácter", declaró el entrenador nerazzurro Cristian Chivu, que había comenzado la temporada con dos derrotas en las tres primeras fechas.

"Tuvimos un poco de suerte. Ocurren victorias así a lo largo de la temporada, sentimos que vamos a más y que el mensaje del entrenador cala", aseguró, por su parte, Zielinski.

Inter es tercero, pero con sus 21 puntos, el equipo de Chivu pisa los talones a Nápoles (22 puntos) y está igualado con la Roma (2ª, 21 puntos), que puede dormir en solitario este domingo si vence a AC Milan (4º) en San Siro.

Por su parte, la Fiorentina (19ª) continúa sin salir de su agujero y esta vez perdió 0-1 en casa ante otro equipo de la zona baja, el Lecce (15º), que rentabilizó al máximo el gol del albanés Medon Berisha en el minuto 23.

El equipo de Florencia continúa sin ganar en esta Serie A (cuatro empates y seis derrotas).

Otro equipo que lucha por la permanencia, el Pisa (17º), llegó a adelantarse 0-2 en el campo del Torino con un doblete de Stefano Moreo (13 y 29 de penal), pero los locales, duodécimos, salvaron un punto después gracias a los goles del argentino Gio Simeone (42) y del británico Ché Adams (45+3).

