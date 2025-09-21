Inter de Milán reacciona ante Sassuolo, el derbi para Roma

El Inter de Milán reaccionó luego de dos derrotas sucesivas en la Serie A italiana al derrotar 2-1 al Sassuolo este domingo en la cuarta fecha.

Sorprendido en casa ante Udinese (2-1) y tras la remontada sufrida ante la Juventus en Turín (4-3), el Inter y su nuevo entrenador, Cristian Chivu, sabían que su actuación sería escrutada por muchos ojos este domingo en la Serie A.

El entrenador rumano tomó dos decisiones de peso; dejó en el banquillo a su capitán, el argentino Lautaro Martínez, lejos de su mejor forma, y bajo palos situó al español Josep Martínez en lugar del habitual Yann Sommer.

Vencedor ante el Ajax en Ámsterdam (2-0) en Liga de Campeones el martes, el conjunto Nerazzurro abrió el marcador en el minuto 14 por medio de Federico Dimarco. Y tuvo que esperar al minuto 81 para doblar la ventaja, aunque el Sassuolo dio emoción al tramo final con su gol en el 84.

Gracias a estos tres puntos, los vigentes subcampeones de Italia y de Europa ascienden a la décima posición (6 puntos), a cuatro puntos de la Juventus, que no pudo pasar del empate el sábado en Verona (1-1).

El Nápoles (2º, 9 puntos) le arrebatará el liderato a la Vecchia Signora si gana el lunes al Pisa.

El partido más atractivo del fin de semana en Italia, el derbi de la capital entre Lazio y Roma, cumplió con lo que prometía en un estadio Olímpico con las gradas en un estado incandescente, aunque algo más frío sobre el terreno de juego.

El único gol del partido fue obra de Lorenzo Pellegrini, que no era titular desde mayo.

Roma manda en la capital

El internacional italiano permitió a su equipo encadenar una tercera victoria consecutiva, sinónimo de cuarto puesto (9 puntos).

La Lazio, que terminó con diez hombres tras las expulsiones de Reda Belahyane (85) y de Mattéo Guendouzi (90), estuvo a punto de aguar la fiesta de sus vecinos: en el tiempo añadido, Danilo Cataldi estrelló el balón contra el poste izquierdo de Mile Svilar, que ya estaba vencido.

El equipo de Maurizio Sarri, derrotado por tercera vez este curso, cayó al puesto 14 (3 puntos).

Mientras que el precedente derbi, en abril, estuvo marcado por violentos enfrentamientos entre ultras y policías que dejaron seis heridos, esta 186ª edición, con su inicio adelantado a las 10h30 GMT (12h30 locales) para reducir riesgos, se desarrolló sin mayores problemas.

Cuatro días después de haber recibido un correctivo a manos del París SG (4-0), el Atalanta derrotó al Torino 3 a 0 y se situó quinto con 8 puntos.

Y el Como de Cesc Fábregas se impuso en Florencia por 2-1 a la Fiorentina para colocarse en un meritorio 8º puesto con 7 puntos. El conjunto Viola, que sigue sin ganar a las órdenes de Stefano Pioli, es 17ª con 2 unidades.

