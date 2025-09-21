Inter de Milán reacciona ante Sassuolo

El Inter de Milán reaccionó luego de dos derrotas sucesivas en la Serie A italiana al derrotar al Sassuolo (2-1) este domingo en la cuarta fecha.

Sorprendido en casa ante Udinese (2-1), y tras la remontada sufrida ante la Juventus en Turín (4-3), el Inter y su nuevo entrenador Cristian Chivu sabían que su actuación sería escrutada por muchos ojos este domingo en la Serie A.

El entrenador rumano tomó dos decisiones de peso; dejó en el banquillo a su capitán argentino Lautaro Martínez, lejos de su mejor forma, y bajo palos situó al español Josep Martínez en lugar del habitual Yann Sommer.

Vencedor ante el Ajax en Ámsterdam (2-0) en Liga de Campeones el martes, el conjunto Nerazzurro abrió el marcador en el minuto 14 por medio de Federico Dimarco. Y tuvieron que esperar al minuto 81 para doblar la ventaja, aunque el Sassuolo dio emoción al tramo final con su gol en el 84.

Gracias a estos tres puntos, los vigentes subcampeones de Italia y de Europa ascienden a la décima posición (6 puntos), a cuatro puntos de la Juventus, que no pudo pasar del empate el sábado en Verona (1-1).

El Nápoles (2º, 9 puntos) podría arrebatar el liderato a la Vecchia Signora de ganar el lunes al Pisa.

