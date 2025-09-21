LA NACION

Inter de Milán reacciona ante Sassuolo

El Inter de Milán reaccionó luego de dos derrotas sucesivas en la Serie A italiana al derrotar al Sa

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Inter de Milán reacciona ante Sassuolo
Inter de Milán reacciona ante Sassuolo

El Inter de Milán reaccionó luego de dos derrotas sucesivas en la Serie A italiana al derrotar al Sassuolo (2-1) este domingo en la cuarta fecha.

Sorprendido en casa ante Udinese (2-1), y tras la remontada sufrida ante la Juventus en Turín (4-3), el Inter y su nuevo entrenador Cristian Chivu sabían que su actuación sería escrutada por muchos ojos este domingo en la Serie A.

El entrenador rumano tomó dos decisiones de peso; dejó en el banquillo a su capitán argentino Lautaro Martínez, lejos de su mejor forma, y bajo palos situó al español Josep Martínez en lugar del habitual Yann Sommer.

Vencedor ante el Ajax en Ámsterdam (2-0) en Liga de Campeones el martes, el conjunto Nerazzurro abrió el marcador en el minuto 14 por medio de Federico Dimarco. Y tuvieron que esperar al minuto 81 para doblar la ventaja, aunque el Sassuolo dio emoción al tramo final con su gol en el 84.

Gracias a estos tres puntos, los vigentes subcampeones de Italia y de Europa ascienden a la décima posición (6 puntos), a cuatro puntos de la Juventus, que no pudo pasar del empate el sábado en Verona (1-1).

El Nápoles (2º, 9 puntos) podría arrebatar el liderato a la Vecchia Signora de ganar el lunes al Pisa.

jr/iga/ag

LA NACION
Más leídas
  1. El camino de Milei a octubre: visita a Trump, negociación clave con los gobernadores y la campaña "al hombro"
    1

    El camino de Milei a octubre: la visita a Trump, la negociación clave con los gobernadores y la campaña “al hombro”

  2. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    2

    Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  3. Verstappen se consagró en Azerbaiyán y el argentino terminó 19° por el toque de Albon
    3

    Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán; Max Verstappen voló en Bakú

  4. El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti
    4

    El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti

Cargando banners ...