Inter de Porto Alegre destituye al DT Ramón Díaz tras caer en zona de descenso

El Internacional de Porto Alegre anunció este sábado la destitución del entrenador argentino Ramón Díaz y de su cuerpo técnico, un día después de caer goleado 5-1 frente a Vasco da Gama y de quedar en zona de descenso, a falta de dos jornadas para el final del Brasileirão.

Díaz, de 66 años, llegó a Internacional a finales de septiembre para sustituir a Roger Machado, cesado por malos resultados.

El estratega argentino, que tenía contrato hasta el final de 2026, dirigió el Colorado en 13 partidos, con un balance de tres victorias, cinco empates y cinco derrotas.

El club gaúcho informó en un comunicado que, junto a Díaz, dejan "el auxiliar Emiliano Díaz, los asistentes Osmar Ferreyra y Bruno Uribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista de desempeño Juan Romanazzi".

La estrepitosa caída del viernes por 5-1 contra Vasco por la 36ª fecha, sumada a las victorias de Santos y Vitória, dejó al Colorado en zona de descenso a falta de dos jornadas para terminar el campeonato.

El equipo de Porto Alegre tiene 41 puntos, los mismos que el Santos, aunque con peor saldo de goles, y tiene uno menos que el Vitória.

En Brasil, Díaz también dirigió al Vasco da Gama de Río de Janeiro y al Corinthians de Sao Paulo. A ambos los salvó del descenso.

El Inter se jugará la salvación en las dos jornadas restantes, en las que se medirá al Sao Paulo a domicilio el próximo miércoles y recibirá en casa en la última fecha al Bragantino.

El Colorado anunció que el interino Pablo Fernández tomará las riendas del equipo provisionalmente.

prb/ag