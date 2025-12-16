Inter: Dumfries operado con éxito en tobillo izquierdo

"Esta tarde, martes 16 de diciembre, Denzel Dumfries fue operado de su tobillo izquierdo en la Clínica Fortius de Londres. El lateral holandés se someterá a un programa de rehabilitación en las próximas semanas", se lee en un comunicado emitido por Inter.

Dumfries, de 29 años y autor de 3 goles esta temporada, precisará unos 3 meses para recuperarse y se perderá la Supercopa de Italia 2025 que Inter disputará con Napoli, Milan y Bologna en Arabia Saudita por la operación a la que se sometió para remediar la lesión que sufrió el pasado 9 de noviembre durante el triunfo por 2-0 como local contra Lazio por la undécima fecha de la Serie A.

"La cirugía salió bien. Ha sido un mes difícil, con muchísimas emociones, pero me alegra que lo peor haya pasado. Ahora estoy totalmente concentrado en mi recuperación y haré todo lo posible para volver a jugar lo antes posible", publicó el propio Dumfries en su cuenta de la red social Instagram, en la que adjuntó una foto en la que aparece en la cama de la clínica londinense después de la intervención.

Inter enfrentará el viernes 19 al Bologna por la segunda semifinal de la Supercopa de Italia 2025, cuya primera llave ofrecerá un día antes el duelo entre Napoli y Milan.

Napoli ganó la edición 2024-25 de la Serie A al superar por un punto al Inter, mientras que Bologna se adjudicó la Copa Italia pasada tras vencer en la final al Milan. (ANSA).