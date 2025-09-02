Inter ficha a Akanji, cedido por el Manchester City, para reforzar la defensa

MILÁN (AP) — Inter de Milán ha fichado al versátil defensor Manuel Akanji en calidad de préstamo desde el Manchester City, buscando fortalecer su línea defensiva tras una derrota el fin de semana por 2-1 ante el Udinese en la Serie A.

Las debilidades defensivas del Inter también quedaron expuestas en la humillante derrota por 5-0 ante el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones la temporada pasada.

Inter anunció el movimiento el martes, diciendo que el acuerdo incluye una opción para un fichaje permanente, "que se convertirá en una obligación si se cumplen ciertas condiciones".

Akanji, de 30 años, fue uno de los favoritos de Pep Guardiola cuando el City ganó un triplete en 2023, pero fue parte de una limpieza ya que el club inglés ha reclutado jugadores más jóvenes recientemente.

Akanji suele ser un defensa central, pero el internacional suizo también puede jugar en ambas posiciones de lateral.

Akanji hizo 136 apariciones en tres años para el City, anotando cinco goles y ayudando al City a ganar dos títulos de la Premier League, una FA Cup, una Community Shield, una Liga de Campeones, una Supercopa de la UEFA y una Copa Mundial de Clubes.

También ha hecho 71 apariciones para su selección nacional y fue nombrado en el equipo del torneo cuando Suiza alcanzó los cuartos de final del Campeonato Europeo del año pasado. Aunque Akanji también será recordado por no convertir el tiro decisivo en una tanda de penales perdida ante Inglaterra en la Euro 2024.

El defensa central del Inter de 37 años, Francesco Acerbi, tuvo dificultades en la derrota ante el Udinese el domingo y estuvo en el centro de la controversia cuando rechazó una convocatoria para la selección de Italia en mayo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.