Inter: "Hemos madurado", Chivu

"Debíamos mostrar nuestra mejor versión, sabiendo leer cada situación que se presentara y lo hicimos", completó Chivu al celebrar también el haber mantenido en cero por undécima vez en el torneo la valla que defiende el suizo Yann Sommer, otro síntoma de madurez al que aludía el técnico del Inter.

"Cada cual debe asumir su responsabilidad. Esa es una consigna que el equipo se debe tatuar en la piel porque resulta clave", agregó al explicar las modificaciones que presentó su plantel hoy en el Bluenergy Stadium en función del partido que ganó también por 1-0 entre semana frente a Lecce y al que jugará el martes con el Arsenal por la Champions.

"No tengo tiempo como para especular en ese sentido y jugar en Udine nunca es sencillo porque es un rival que no te permite comprender nunca qué es lo que va a proponer. Por lo general, cuando uno realiza demasiados cálculos, termina equivocándose", explicó.

"Muchos equipos cambiaron su identidad de juego cuando nos enfrentaron y por eso debimos hacer algunos ajustes en ese sentido. Lo importante fue que tratamos de entender los momentos del partido sin renunciar a nuestro estilo de juego, sabiendo leer cada situación que se presentó", reiteró Chivu.

"Hemos evolucionado como equipo y creo que hoy jugamos un gran partido y supimos ser concretos. Comenzamos a entender que podemos jugar lindo cuando las circunstancias nos lo permiten, pero conscientes de que lo importante es ganar y eso es lo que me deja más conforme", concluyó.

Su colega alemán Kosta Runjaic se rindió ante la superioridad de un Inter que en las últimas temporadas fue campeón o peleó por el título hasta el final y reconoció que el rival "demostró tener una calidad superior" en un partido en el que -explicó- "no tuvimos el suficiente peso ofensivo" como para torcer la historia.

"Nos repetimos demasiado en los pasos largos ante un adversario que estableció la diferencia de jerarquía en el primer tiempo, en el que fue ampliamente superior a nosotros", aclaró Runjaic, quien consultado acerca de los cambios realizados para reforzar la ofensiva, reconoció: "quizás debí haberlos hecho antes".

