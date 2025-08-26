Inter: La Russa lamentó tribuna vacía ante Torino
"Me decepcionó escuchar el anuncio de la afición de la Curva Norte de que abandonaría el estadio en protesta. Los partidos sin el apoyo de los (buenos) chicos de la Curva corren el riesgo de ser perjudiciales y menos entretenidos", escribió La Russa.
"Debemos erradicar los males, pero sin convertir la Curva en un desierto", agregó el presidente del Senado italiano al día siguiente del exitoso debut del Inter en la Serie A.
Los "tifosi" que suelen ocupar la Curva Norte del estadio Giuseppe Meazza anunciaron su ausencia en los partidos de local "por tiempo indeterminado" por la restricción que Inter les impuso para ingresar carteles y banderas, además de impedirles acceder a abonos durante la temporada 2025-26. (ANSA).
