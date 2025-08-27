Inter: Massimo Moratti, internado

Moratti, que celebró sus 80 años de vida, padece una enfermedad desde hace tiempo, pero sus condiciones no serían críticas, a pesar de que debió ser intubado para facilitar su respiración.

Las noticias respecto de su salud se mantienen bajo estricta reserva.

Massimo es el cuarto de seis hijos de Angelo Moratti, de quien heredó la actividad empresarial en el sector petrolífero, pero por sobre todo su gran pasión por Inter, al que le debe en gran medida su reconocimiento público.

Presidió el club "nerazzurro" en dos etapas, desde 1995 al 2004 y desde 2006 hasta 2013.

Su desembarco en Inter se produjo cuando la familia adquirió el club cuya propiedad cedió Ernesto Pellegrini, recientemente fallecido, y le permitió conducir a Inter hacia la histórica triple corona en 2009-10: scudetto, Copa Italia y Champions.

Una Champions que el equipo conquistó al mando del entrenador portugués José Mourinho y cortó 45 años de sequía, pues Inter había celebrado la última cuando Angelo Moratti presidía el club. Durante el mandato de Massimo, el equipo celebró 16 títulos.

"Fuerza Massimo #Moratti", "Lo lamento mucho" y "Una pronta recuperación", son algunos de los numerosos mensajes que circularon en las redes sociales entre los fanáticos de Inter, preocupados por el estado de salud del alguna vez bautizado como "Presidentísimo".

"Inter es una forma de vida, un club que tiene algo distinto", decía el propio Moratti al celebrar su octuagésimo cumpleaños con una fiesta sorpresa que organizó su esposa Milly junto con sus cinco hijos.

"Para mí, fue una elección, no ocurrió por casualidad.

Representa un gran sentido del deber y respeto, pero a la vez un placer. Es un amor que se vive en las buenas y en las malas. No sé qué he sido yo para Inter, que para mí lo es todo", afirmaba también. (ANSA).