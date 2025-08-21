Inter Miami avanza a semifinal de Leagues Cup con dos penales de Luis Suárez

CIUDAD DE MÉXICO, 20 ago - Inter Miami avanzó el miércoles a la semifinal de la Leagues Cup tras ganar 2-1 a Tigres UANL con dos penales del uruguayo Luis Suárez en la ronda de cuartos de final donde el argentino Lionel Messi no participó debido a molestias musculares.

Suárez anotó su doblete a los 23 y 89 minutos del partido disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. Para el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León anotó el argentino Ángel Correa.

Suárez anotó el primer tiro penal que entró por el lado izquierdo de la portería después de que Javier Aquino tapó con la mano un centro enviado por el español Jordi Alba.

Correa empató para el equipo mexicano a los 67 minutos cuando definió de derecha ante la salida del portero argentino Óscar Ustari.

Cerca del final, el árbitro guatemalteco Mario Escobar volvió a marcar penal a favor de Inter Miami después de que Aquino cometió otra mano dentro del área, y Suárez convirtió la pena máxima decretando el triunfo para el equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano.

De esta manera, Inter Miami enfrentará en la semifinal a Orlando City que eliminó en penales por 6-5 al actual campeón mexicano Toluca, en una serie donde el portero peruano Pedro Gallese destacó al tapar dos disparos penales y anotar el decisivo para su equipo.

El partido disputado en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson, California, finalizó sin goles en los 90 minutos reglamentarios.

En la tanda de penales, para Orlando City anotaron el argentino Martín Ojeda, el sueco Robin Jansson, Alexander Freeman, el francés Joran Gerbet, Kyle Smith y Gallese. El argentino Ramiro Enrique falló su disparo al mandar el balón por el costado derecho.

Para los "Diablos Rojos" de Toluca acertaron Alexis Vega, el uruguayo Andrés Federico Pereira, el paraguayo Robert Morales, Jesús Gallardo y el argentino Franco Romero. Los disparos del argentino Nicolás Castro y de Juan Pablo Domínguez los atajó Gallese.

En las otras series de los cuartos de final, que se disputarán más tarde, Seattle Sounders enfrentará a Puebla y LA Galaxy jugará ante Pachuca.

Los tres primeros lugares de la Leagues Cup clasifican a la Copa de Campeones de la Concacaf. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)