La selección de fútbol de El Salvador se enfrentará este viernes en un electrizante partido amistoso al Inter Miami de Lionel Messi, que arranca su pretemporada en un país poco acostumbrado a recibir estrellas de su calibre.

El partido se efectuará en el estadio Cuscatlán de San Salvador y está pactado para las 19H00 locales (01H00 GMT del sábado), bajo el arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

La escuadra salvadoreña sabe lo difícil que será el encuentro, pero aún más difícil será plantear un buen esquema de juego al astro argentino, por lo que el equipo se ha mantenido entrenando en la semana.

Enfrentar a Messi es "complicado", reconoció el técnico de El Salvador, el español David Dóniga, quien tomó las riendas del equipo a principios de febrero y con el que espera arrancar una victoria al cuadro estadounidense.

Para Dóniga en el terreno no se le puede jugar a Messi en forma individual, por lo que es necesario buscar un esquema de juego "colectivo" para frenar su ataque.

"Es complicado encontrar algo que pare a un jugador que es irrepetible", sostuvo Dóniga.

Pero en el terreno de juego El Salvador no solo se verá las caras con Messi, también se prevé que lo haga con otros jugadores de peso en el Inter Miami como Sergio Busquets, Jordi Alba y el uruguayo Luis Suárez que se estrenará con el equipo en este partido, todos ellos excompañeros en el Barcelona.

- El ídolo Messi -

El partido, cuyas entradas al estadio están por agotarse según sus promotores, ha despertado el interés de muchos salvadoreños que en redes sociales hablan del encuentro.

Pero en la calle también se habla del partido y de cuál sería el marcador final.

Silverio Rivas, de 55 años, es un vendedor ambulante de frutas y verduras que a diario recorre en su pequeño camión calles de San Salvador, y él está convencido que serán Messi y compañia los que dominarán en el encuentro.

"Aquí no nos engañemos, Messi nos va a meter no uno, sino varios goles, tenemos que ponernos las pilas, ese tipo juega y si la 'Selecta' se descuida vamos a ser masacrados. Pero será emocionante ver jugar a Messi y a Suárez contra la selección", dijo Rivas a la AFP.

En virtud del partido, en algunos lugares en San Salvador es notoria la venta de camisas del Inter Miami con el número 10 de Messi y también de la selección salvadoreña.

Roxana Díaz, de 27 años, trabaja como secretaria en una clínica en la capital, ella más que emocionada por el partido, lo está por la presencia del argentino y de Sergio Busquets, pues son sus ídolos desde que estaban en el Barcelona de España.

"Me gusta el fútbol pero no como para ir al partido, lo que sí me emociona es que vienen Messi y Busquets, siempre los he admirado y me gustaría conocerlos en persona, es un sueño", dijo Díaz a la AFP mientras espera abordar un autobús.

El técnico de Inter Miami, el argentino Gerardo Martino, en una conferencia de prensa el pasado 11 de enero señaló sobre el juego contra El Salvador que lo que buscan es iniciar la pretemporada contra una selección "que nos va a exigir".

Después de jugar contra El Salvador, Inter Miami tendrá un partido contra FC Dallas en Texas el 22 de enero, y luego tendra otros partidos de su pretemporada.

Posibles alineaciones:

El Salvador: Mario González - Bryan Tamacas, Rudy Clavel, Isaac Portillo, Diego Flores - Christian Martínez, Darwin Cerén, Amando Moreno, Eric Calvillo - Nelson Bonilla, Styven Vásquez.

DT: David Dóniga.

Inter Miami: Carlos Joaquim dos Santos - Jordi Alba, DeAndre Yedlin, Christopher McVey, Tomás Avilés - Sergio Busquets, Benjamin Cremaschi, Gregore Silva, Robert Taylor - Lionel Messi, Luis Suárez.

DT: Gerardo Martino.

