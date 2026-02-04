Inter: Multa por petardo contra Audero

El juez deportivo señaló que, "pese a tratarse de incidentes particularmente graves, debe reconocerse adecuadamente, como medida atenuante, el comportamiento servicial y cooperativo del club para identificar casi de inmediato a los responsables del incidente, así como la clara desvinculación de los graves incidentes ocurridos, demostrada activamente por los jugadores en el campo, durante el partido y posteriormente".

La afición del Inter lanzó un petardo contra Audero durante el triunfo por 2-0 contra Cremonese en el partido disputado el pasado domingo 1 por la fecha 23 de la Serie A.

Audero, que quedó aturdido y sufrió una laceración en el muslo derecho, permaneció en el suelo durante unos instantes, luego se levantó y reanudó el juego tras una pausa de unos 3 minutos, mientras que el capitán argentino Lautaro Martínez y el DT del Inter, el rumano Cristian Chivu, se acercaron al sector para pedir calma a los "tifosi" del club "neroazzurro".

El juez deportivo enfatizó que "cualquier repetición de un comportamiento similar que ponga en peligro la seguridad de los socios, los árbitros y el personal" estará sujeta a las sanciones establecidas en el Artículo 8.1, que van desde el cierre de secciones del estadio Giuseppe Meazza hasta la suspensión de todo el recinto.

En tanto, el fiscal de Milán, Francesco Cajani, solicitó la convalidación de la detención y el arresto domiciliario del fanático de 19 años del Inter acusado de haber lanzado el petardo que aturdió a Audero en el estadio Giovanni Zini.

La solicitud de la fiscalía, por el delito de "lanzamiento de materiales peligrosos en eventos deportivos", con penas de 1 a 4 años de prisión, será evaluada por el juez de instrucción durante la audiencia y la convalidación, que se programará para las próximas horas.

El joven de 19 años, que forma parte del grupo "Viking" y carece de antecedentes por delitos relacionados con estadios, fue arrestado con flagrancia diferida por la policía de Cremona.

El aficionado del Inter, identificado mediante análisis de video y defendido por el abogado Mirko Perlino, está acusado de lanzar la "bomba de papel" a los pocos minutos del inicio del segundo tiempo del partido entre Cremonese y el equipo "neroazzurro".

El reporte destaca que el petardo estalló en el campo desde la zona de aficionados visitantes y explotó "a poca distancia del arquero del Cremonese", quien cayó al suelo "en un estado de aturdimiento evidente", tras lo cual recibió asistencia médica.

Tras la audiencia de validación y las medidas cautelares, el caso se remitirá a la fiscalía de Cremona, que está llevando a cabo la investigación, que continúa identificando a los responsables de "otros lanzamientos de petardos poco antes del inicio del partido".

"Asocio las imágenes del petardo en Audero con las del ataque a la policía en Turín; ambas representan una decadencia de la humanidad. Debemos intervenir con prontitud, como hicimos en el caso del hombre al que ni siquiera consideraría aficionado", remarcó el ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi.

"Debemos continuar no sólo con la represión inmediata, sino también con la cultura. Tenemos demasiados estereotipos en los que el comportamiento violento se vuelve casi ejemplar. Es insoportable, y necesitamos una respuesta cultural y educativa.

El deporte también lo hace", subrayó Abodi a la emisora RTL 102.5.

"Todo esto es inaceptable. Debemos seguir implementando un esfuerzo conjunto en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por intervenciones preventivas y represión inmediata, así como con numerosas iniciativas juveniles. Es un problema que debemos abordar todos juntos", concluyó Abodi.

La policía arrestó ayer a un simpatizante del Inter acusado de arrojar un petardo contra Audero y el ministerio del Interior de Italia prohibió a los "tifosi" presenciar los partidos como visitante del equipo "neroazzurro" hasta el 23 de marzo.

La medida, según informa el ministerio del Interior, tiene como objetivo garantizar la protección del orden público y la seguridad, y evitar la repetición de incidentes que puedan comprometer el normal desarrollo de los eventos deportivos.

El "Derby della Madonnina" que Milan e Inter jugarán el 8 de marzo por la fecha 23 de la Serie A está exento de estas medidas porque no habrá movimiento de las aficiones a otra ciudad.

Por otra parte, fue trasladado de un hospital de Cremona a otro de Modena el fanático del Inter, de 40 años e integrante del club San Marino, que estaba en condiciones críticas luego de la explosión en una de sus manos de un petardo.

El simpatizante, que fue detenido por la policía en posesión de otro petardo y de bombas de humo, también es acusado del incidente registrado durante el complemento del partido que Inter le ganó como visitante al Cremonese.

El fanático del Inter, que había sido internado en primera instancia en el Hospital Maggiore de Cremona, será sometido en Modena a una serie de operaciones en la mano que resultó herida, según la reconstrucción de los investigadores, durante el lanzamiento del petardo.

En la investigación de la DIGOS de Cremona, gracias también al análisis de las imágenes del sistema de videovigilancia del estadio Giovanni Zini cruzadas con las realizadas por la Policía Científica, los investigadores pudieron identificar al "autor del lanzamiento del petardo, por lo que se le puso en 'detención diferida en las 48 horas siguientes al incidente', tal y como exige la legislación contra la violencia deportiva".

Mientras tanto, la investigación de la DIGOS de Cremona continúa para identificar a los responsables de "otros petardos lanzados poco antes del inicio del partido".

El presidente del Inter, Giuseppe Marotta, anunció que el club "neroazzurro" prohibirá el ingreso al estadio para los partidos como local a los "tifosi" responsables de haber lanzado un petardo contra el arquero de Cremonese. (ANSA).