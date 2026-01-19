Inter para frenar la marcha del Arsenal en Champions, primeros boletos a octavos

El Arsenal visitará el mítico Giuseppe Meazza de Milán para tratar de mantener frente al Inter su pleno de victorias en la Liga de Campeones, que regresa esta semana para posiblemente dar los primeros boletos a octavos de final.

Son dos de los equipos más en forma del fútbol europeo, como lo demuestra el hecho de que lideran claramente sus respectivos campeonatos.

El Arsenal, entrenado por Mikel Arteta, es el único que ha ganado todos sus partidos en Champions (18 puntos) y puede convertirse el martes en el primer clasificado para los octavos de final.

El equipo londinense ya visitó el templo lombardo el año pasado y perdió 1-0 en la jornada cuatro. Desde entonces ha disputado 10 partidos de la fase liga de la Champions y los ha ganado todos.

- 17 goles a favor, uno en contra -

Esta temporada lleva 17 goles a favor (casi tres por partido) y solo ha encajado uno.

Especialmente acertado se ha mostrado el delantero brasileño Gabriel Martinelli, que se ha convertido en el primer jugador del Arsenal en anotar en cinco partidos consecutivos.

<

Con gol de otra estrella sudamericana, Lautaro Martínez, el Inter logró el fin de semana ante Udinese la octava victoria en los últimos nueve partidos de la Serie A (además de un empate), una racha que ha permitido a los nerazzurri auparse al liderato.

En Europa, no obstante, el Inter perdió sus dos últimos partidos (2-1 contra el Atlético en Madrid y 1-0 frente al Liverpool en casa) y necesita sumar para mantenerse en el Top 8, sinónimo de clasificación directa a octavos.

- Objetivo: 16 puntos -

También podrían lograr el pase directo a octavos, o al menos quedarse muy cerca, Bayern Múnich (15 puntos), París SG, Manchester City y Atalanta (los tres empatados con 13 unidades).

Salvo el campeón francés, que jugará en Lisboa contra el Sporting (14º), el resto se enfrenta a equipos que por ahora están eliminados: Bayern contra Union SG, City frente a Bodo/Glimt y Atalanta ante el Athletic.

Los cinco primeros clasificados son los únicos equipos que tienen asegurado seguir en la competición al tener sellado, como mal menor, su pase al play off de acceso a octavos (eliminatoria que disputarán los equipos clasificados del noveno al 24º puesto).

La única referencia que se tiene es la de la temporada pasada, cuando se estrenó el actual formato de Liga de Campeones: se necesitaron 16 puntos para meterse directamente en octavos de final.

- Tensión en el Bernabéu -

A partir del sexto clasificado (Inter) todo se complica y no hay nada decidido. Real Madrid, Atlético y Liverpool (los tres empatados con los italianos a 12 puntos) necesitan un resultado positivo para olvidar sus penas en el campeonato nacional.

Y los tres tienen compromisos complicados: Atleti y Liverpool visitan dos canchas muy calientes (Galatasaray y Marsella) y el Real Madrid recibe al Mónaco en un Bernabéu que el sábado recibió con pitos a los jugadores y gritos contra el presidente luego de haber perdido dos títulos la semana pasada (Supercopa y Copa del Rey) y el relevo en el banquillo de Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa, que debutará en Champions.

El Barcelona (15º con 10 puntos) viaja a Praga con la obligación de ganar para seguir aspirando al Top 8, al igual que otros clubes punteros como Chelsea, Juventus, Nápoles y Borussia Dortmund.