El Inter de Milán cumplió con un 2-0 sobre el Frosinone, este domingo en el cierre de la 12ª jornada de la Serie A, y conservó el liderato, mientras que el Nápoles cayó 1-0 en casa ante el Empoli y su entrenador Rudi Garcia podría ser destituido.

La Juventus se había colocado provisionalmente primera el sábado al vencer 2-1 al Cagliari en Turín, con 29 puntos. Después de su victoria del domingo, el Inter suma 31 y evidenció su capacidad para soportar la presión.

El siguiente partido de ambos tendrá lugar después del parón por los partidos de selecciones nacionales, el domingo 26 de noviembre, y será ese esperadísimo 'Derbi de Italia' en Turín, donde la Juventus tratará de arrebatar el primer puesto al Inter.

A la espera de ese pulso directo, lo que sí han conseguido Inter y 'Juve' es abrir brecha respecto a los equipos que vienen por detrás, a modo de ciclistas que aceleran para destacarse del pelotón.

El AC Milan (3º) desaprovechó el sábado una ventaja de dos tantos para empatar 2-2 en Lecce (14º) y está ahora a 8 puntos de su vecino Inter, mientras que el vigente campeón Nápoles (4º), derrotado este domingo en casa por el Empoli (17º), queda descolgado a 10 puntos de la primera posición.

En su partido del domingo en el Giuseppe Meazza, el Inter llevó la iniciativa y tuvo las mejores ocasiones.

Justo antes del descanso, en el 43, consiguió un tanto que recompensaba sus esfuerzos y lo hizo de la mejor manera, con un espectacular gol desde 56 metros, que sorprendió al arquero visitante, Stefano Turati.

El tanto de la tranquilidad lo logró en el 48 de penal el turco Hakan Calhanoglu.

Es el sexto triunfo consecutivo para el Inter, teniendo en cuenta todas las competiciones, y el cuarto seguido en la Serie A.

El Frosinone queda duodécimo, pero todavía con seis puntos de margen sobre los puestos de descenso.

- Reunión de crisis -

El domingo había empezado en el 'Calcio' con la gran sorpresa del día: el vigente campeón Nápoles resbalaba en casa ante el Empoli (1-0). Una vez más, los napolitanos se iban a un parón por partidos de selecciones nacionales con un revés en su propio estadio.

A principios de septiembre, la Lazio se impuso por 2-1 en el estadio Diego Maradona. A principios de octubre, la Fiorentina derrotó al vigente campeón ante su público por 3-1.

En esta ocasión, la derrota llegó contra el Empoli, que antes de la 12ª jornada ocupaba la penúltima posición de la clasificación y que escaló al decimoséptimo puesto, en zona de salvación.

Bajo una fuerte lluvia, el ucraniano Viktor Kovalenko anotó el único gol del partido en el tiempo añadido (90+1), que dejó estupefactos y furiosos a los 'tifosi' napolitanos.

Cuatro días después del empate también en su estadio contra Unión Berlín en Liga de Campeones (1-1), que llegaba a Nápoles tras encajar 12 derrotas consecutivas, Garcia introdujo cuatro cambios en su once, incluso con Khvicha Kvaratskhelia empezando como suplente, pero la nueva fórmula tampoco funcionó.

Según La Gazzetta dello Sport, el presidente y propietario del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, bajó al vestuario para mostrar su enfado después de la primera parte. No se reunió con Rudi Garcia después, pero convocó una reunión de crisis en Roma con los principales responsables del club. El diario deportivo, que no cita fuentes, afirma que Rudi Garcia no estará a los mandos en el regreso al entrenamiento, previsto para el miércoles.

- Bostezos en el derbi -

El otro plato fuerte del día en Italia era el 185º derbi de la capital entre Lazio (10ª) y Roma (7ª), que terminó con empate 0-0.

El español Luis Alberto estuvo cerca de marcar para la Lazio, pero su intento en el 25 se fue al palo.

El Atalanta (5º) protagonizó otro de los partidos del día en Italia, con un agónico empate 1-1 en el terreno del Udinese (16º), gracias a un tanto del brasileño Ederson en el descuento final (90+2).

El Atalanta se acerca a un punto del Nápoles al quedar con 20 unidades, las mismas que tiene la Fiorentina (6ª), que gracias a un penal transformado por el argentino Nicolás González venció 2-1 en casa al Bolonia (7º), que queda con 18 puntos.

