Inter: Presidente y accionista

Una decisión que refrenda la cada vez más consolidada sinergia entre el grupo inversor y el dirigente que, "después de casi un año de haber sido nombrado presidente, refuerzan la sociedad con una decisión que confirma su compromiso en pos de los objetivos de constante desarrollo en beneficio de Inter", destaca el comunicado del club.

Que un directivo devenga en accionista no es novedoso y representa una práctica que garantiza la eficiencia y la colaboración, agrega la nota al recordar "la exitosa carrera de casi cuatro décadas de Marotta y la dedicación permanente que demostró hacia Inter en los últimos siete años y a sentar las bases de un plan estratégico a largo plazo que apunta a un crecimiento sustentable no sólo a nivel deportivo, sino también financiero".

En ese sentido, Inter buscará incorporar al plantel entrenado por el rumano Cristian Chivu al delantero nigeriano Ademola Lookman, por cuyo pase le ofreció a Atalanta 40 millones de euros, mientras parece descartada definitivamente la negociación con Roma por el del mediocampista francés Manu Koné. (ANSA).