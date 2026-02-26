Inter recibe al Génova para ahogar sus penas europeas con el Scudetto

Luego de su eliminación en Liga de Campeones a manos del modesto Bodo/Glimt noruego, el Inter de Milán, subcampeón de Europa en 2025, pretende olvidar esa decepción sumando tres puntos ante el Génova que le acerquen al Scudetto, el sábado en la 27ª fecha de la Serie A.

Líderes con diez puntos de ventaja sobre sus vecinos del AC Milan (2º), los Nerazzurri son claros favoritos para ese nuevo partido ante su afición contra el 14º en la tabla.

La debacle por un global de 5-2 ante el equipo noruego ha dejado interrogantes no solo sobre la temporada del debut de Cristian Chivu en el banquillo del San Siro, sino también sobre el lugar de Italia en el panorama futbolístico europeo.

La resaca de la jornada intersemanal de Champions deparó la portada del miércoles en el periódico deportivo la Gazzetta dello Sport con un lacónico "sin excusas".

También son favoritos los Rossoneri en su visita el domingo al mal clasificado Cremonese (17º), pero el equipo lombardo tiene muy complicado alcanzar a sus vecinos y mira más por el retrovisor al Nápoles y a la Roma, que tiene a cuatro puntos.

El choque estelar del fin de semana en Italia opondrá el domingo a dos equipos que pugnan por hacerse con un boleto a la próxima Liga de Campeones, la Roma (4º) y la Juventus de Turín (5º), que viene de vivir otra gran decepción al caer eliminada en el repechaje de la máxima competición europea ante el Galatasaray turco.

El único equipo italiano en octavos, el Atalanta, no puede descuidar el campeonato doméstico antes de visitar al Sassuolo, si quiere volver a disputar competición europea la próxima temporada.

-- Programa de la 27ª jornada de la Serie A de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

(19h45 GMT) Parma

Cagliari

- Sábado:

(14h00 GMT) Como

Lecce

(17h00 GMT) Hellas Verona

Nápoles

(19h45 GMT) Inter

Génova

- Domingo:

(11h30 GMT) Cremonese

Milan

(14h00 GMT) Sassuolo

Atalanta

(17h00 GMT) Torino

Lazio

(19h45 GMT) Roma

Juventus

- Lunes:

(17h30 GMT) Pisa

Bolonia

(19h45 GMT) Udinese

Fiorentina

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 64 26 21 1 4 62 21 41

2. Milan 54 26 15 9 2 41 20 21

3. Nápoles 50 26 15 5 6 39 27 12

4. Roma 50 26 16 2 8 34 16 18

5. Juventus 46 26 13 7 6 43 25 18

6. Como 45 26 12 9 5 41 19 22

7. Atalanta 45 26 12 9 5 36 22 14

8. Bolonia 36 26 10 6 10 35 32 3

9. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3

10. Lazio 34 26 8 10 8 26 25 1

11. Udinese 32 26 9 5 12 28 39 -11

12. Parma 32 26 8 8 10 19 31 -12

13. Cagliari 29 26 7 8 11 28 35 -7

14. Génova 27 26 6 9 11 32 37 -5

15. Torino 27 26 7 6 13 25 47 -22

16. Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39 -9

17. Cremonese 24 26 5 9 12 21 36 -15

18. Lecce 24 26 6 6 14 17 33 -16

19. Pisa 15 26 1 12 13 20 43 -23

20. Hellas Verona 15 26 2 9 15 19 46 -27