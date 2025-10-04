Inter recupera al mejor Lautaro y se asoma a la cima

Gracias a su goleada contra la Cremonese (4-1), abierta por el argentino Lautaro Martínez este sábado en la 6ª jornada de Serie A, el Inter de Milán alcanzó en puntos al trío que lidera el campeonato; AC Milan, Nápoles y Roma, que juegan el domingo.

Luego de haberse impuesto el martes al Slavia de Praga en Champions (3-0), con doblete del Toro argentino, los Nerazzurri confirmaron su buen estado de forma con un tercer triunfo consecutivo en el campeonato, mientras que el recién ascendido encajó su primera derrota.

“Dominamos, creamos muchas ocasiones y nos divertimos. Fuimos agesivos pero también bien organizados”, valoró el técnico rumano Cristian Chivu.

Tras una serie de partidos discretos en la que se vio incluso fuera del once titular, Lautaro Martínez parece haberse reencontrado con su mejor versión, y abrió el marcador a los seis minutos, aprovechando la primera de las tres asistencias que repartió Ange-Yoan Bonny.

Protagonista en los cuatro goles, Bonny anotó él mismo la segunda diana (38), antes de servir a los italianos Federico Dimarco (55) y Nicolo Barella (57) en el inicio de la segunda mitad, dejando el pardido decidido.

Jornada de goles Albicelestes

“Fue genial ganar, somos muy constantes en este momento y si puedo ayudar al equipo, es mejor todavía”, declaró Bonny, que al igual que Chivu llegó al Inter procedente del Parma el pasado mercato.

Los visitantes anotaron en los minutos finales (88) un gol para salvar el honor.

Con la del sábado son ya cinco las victorias consecutivas del Inter entre Serie A y Champions League. Con 12 puntos el Inter ocupa la cuarta posición en igualdad de unidades con el líder AC Milan, que se enfrenta el domingo (18h45 GMT) a la Juve (5º, 11 puntos).

El vigente campeón Nápoles (2º, 12 pts) se medirá al colista Génova (16h00 GMT) mientras que la Roma (3ª, 12 puntos) visita a la Fiorentina (17º, 3 puntos).

Por su parte el Atalanta (6º, 10 puntos) mantuvo su racha de imbatibilidad en Serie A tras un empate 1-1 contra el Como de Cesc Fabregas (7º, 9 puntos).

El serbio Lazar Samardzic adelantó rápidamente a la Dea (6') pero el argentino Maximo Perrone aseguró un punto para los suyos poco después (19').

Además de Martínez y Perrone, también vio portería el argentino Giovanni Simeone, autor de un tanto para el Torino en el empate 3-3 en la cancha de la Lazio.

obo/dam/pm