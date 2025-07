Inter: Reiniciamos con las mismas ambiciones, Marotta

“Hoy volvemos a empezar con las mismas ambiciones de antes.

Inter tiene una historia que defender, no tiene sentido esconderse tras frases vacías. Estamos acostumbrados a declarar nuestros objetivos: queremos ganar. Si no lo conseguimos, los demás habrán sido mejores que nosotros, pero ése es el objetivo”, aseveró Marotta.

El presidente del club “neroazzurro” y Chivu ofrecieron una rueda de prensa para marcar el inicio de la temporada 2025-26 del Inter, que buscará recuperar el cetro perdido ante Napoli en la Serie A.

“Hemos concluido una temporada en la que llegamos a la final en todas las competiciones. Perdimos la final, quedamos segundos por un centímetro, pero es esa diferencia de tan poco la que tenemos que recuperar, y es una hazaña difícil”, añadió Marotta.

Efectivamente, Inter escoltó al Napoli en la edición pasada de la Serie A y fue eliminado por Milan en semifinales de la Copa Italia antes de perder 5-0 contra París Saint-Germain en la final de la Champions League y de caer por 2-0 ante Fluminense en octavos de final del Mundial de Clubes 2025.

“Estamos en el punto de partida de una nueva temporada, pero me gustaría destacar la trayectoria reciente del Inter en los últimos cinco años, durante la era (Simone) Inzaghi. Somos el club italiano con más victorias, siete títulos, y el que más puntos ha acumulado”, resaltó Marotta en alusión al antecesor de Chivu.

“Somos el club con la participación más consistente en la Champions League, algo que algunos de nuestros competidores no han conseguido. Hemos llegado a dos finales de la Champions League, lo cual es un logro histórico y difícil de alcanzar”, insistió.

“En este período, también llegó una nueva propiedad a Oaktree, que siempre fue una presencia discreta. Cree en el desarrollo y destinó inversiones a Appiano Gentile e Interello, sin olvidar la importancia del estadio. Lanzamos el equipo Sub-23, y el equipo femenino también está creciendo”, detalló Marotta, quien negó que Chivu fuera una segunda opción tras la partida de Inzaghi al Al-Hilal saudita.

“Comenzamos un nuevo ciclo con un nuevo DT, Cristian Chivu, a quien todos conocen. Se escribió mucho en los últimos meses y se habló de una opción alternativa, pero nada más lejos de la realidad. Cuando definimos el modelo de equipo a construir, intentamos identificar al entrenador adecuado”, argumentó Marotta.

“El hecho de haber contactado con otro profesional no le resta valor a Chivu, al contrario, fortaleció la teoría y el perfil de este DT. Tiene una ventaja sobre los demás, conoce el entorno, los valores y a los jugadores.

“Esto es lo que inspiró la elección”, añadió sobre el rumano, integrante del plantel del Inter que ganó el triplete en la temporada 2009-10.

A su vez, Chivu, quien logró la permanencia con Parma en la edición 2024-25 de la Serie A, enfatizó que Inter deberá “esforzarse al máximo” para volver a pelear por el “Scudetto”.

“Sólo conozco una forma: trabajar duro y darlo todo. Entender la cultura del trabajo y cosechar lo que se siembra. No está bien hablar de favoritos. Quienes aspiran al Scudetto siempre son los mismos de palabra, pero luego los hechos cuentan. Para llegar al punto, hay que esforzarse al máximo”, remarcó Chivu, quien debutó en el Mundial de Clubes 2025.

“Queremos trabajar duro y ser competitivos como lo hemos sido en los últimos años. Me gusta la responsabilidad que me dieron. Es un gran reto volver al club que tanto me dio. Es importante, y haré todo lo posible para estar a la altura y aportar algo importante a este club que tanto quiero”, prometió el entrenador de 44 años.

Por otra parte, Chivu expresó su satisfacción por el retorno “sano” de Calhanoglu, quien había protagonizado una polémica pública con Lautaro Martínez tras la eliminación del Inter en el Mundial de Clubes 2025 disputado en Estados Unidos.

“Calhanoglu trabajó duro este verano (boreal), está disponible y tiene muchas ganas de recuperarse. En Estados Unidos, se sintió muy decepcionado por no poder ayudar. Intentó volver y se lesionó de nuevo. Lo queríamos para el segundo partido, pero no fue así. Trabajó duro en vacaciones. Lo vi muy bien”, elogió Chivu al mediocampista turco.

El DT rumano también se refirió a la reunión del plantel tras los dichos de Lautaro Martínez, quien nunca mencionó a Calhanoglu, aunque Marotta aclaró que los dichos del capitán y delantero argentino se referían al mediocampista turco.

“Fue una conversación sobre cosas que no se dijeron, cosas que forman parte de un vestuario, de un grupo maduro y ganador. De vez en cuando se necesita algo de claridad”, explicó Chivu, quien adelantó que su intención es que Inter sea “agresivo y vertical, manteniendo un cierto equilibrio”.

“Este Inter quiere ser un poco más híbrido e impredecible. Hay mucho trabajo por hacer, pero las bases están ahí”, confió el entrenador rumano, quien aclaró que también elegirá la formación de cada partido en función del adversario de turno.

Por último, Marotta reconoció que en los próximos días intentará llegar a un acuerdo con Atalanta por el pase del delantero nigeriano Ademola Lookman.

“Será una semana decisiva. No niego que en 2 o 3 días llegaremos a una conclusión en una conversación con Atalanta. Si las condiciones son las adecuadas, iniciaremos negociaciones a fondo y quizás lleguemos a una conclusión. De lo contrario, tomaremos una decisión diferente”, adelantó Marotta. (ANSA).