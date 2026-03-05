Inter: Revocan prisión domiciliaria a fanático que agredió a Audero

El tribunal sustituyó la orden de arresto domiciliario con la obligación de que el fanático de 19 años se presente ante la policía judicial.

"Pido disculpas a Audero, a los dos clubes y a todos los aficionados", declaró el joven durante el interrogatorio ante la jueza de instrucción de Milán, Giulia Marozzi.

El joven simpatizante del Inter de 19 años, representado por el abogado Mirko Perlino, fue arrestado en Milán por lanzar el petardo que aturdió a Audero durante el partido que Inter ganó por 2-0 ante Cremonese el pasado 1 de febrero en el estadio Giovanni Zini.

El aficionado también declaró que "no lanzó una bomba casera, sino un petardo, que había conseguido en diciembre en Nápoles a través de un amigo".

Asimismo, indicó que había encargado una treintena de petardos y aclaró que no tenía intención de "agredir al arquero ni de hacer daño a nadie".

El fiscal Francesco Cajani había solicitado el arresto domiciliario, que el juez de instrucción ordenó el 6 de febrero, acusado de "arrojar materiales peligrosos en eventos deportivos".

El caso se remitió entonces a la fiscalía de Cremona luego de la investigación de la Unidad de Operaciones Especiales (DIGOS) de esa ciudad.

La defensa presentó una apelación posterior ante el Tribunal de Revisión de Brescia, competente para los procedimientos de la fiscalía de Cremona.

Además, la policía de Estado de Italia pidió una prohibición para acceder a eventos deportivos (DASPO) de 4 años para el aficionado del Inter que lanzó el petardo a Audero.

El joven de 19 años, que forma parte del grupo "Viking" y carece de antecedentes por delitos relacionados con estadios, fue arrestado con flagrancia diferida por la policía de Cremona.

El tribunal de disciplina del "Calcio" multó con 50 mil euros al Inter y le aplicó una advertencia para futuros cierres de su estadio por lo ocurrido durante el partido disputado el pasado domingo 1.

Audero, que quedó aturdido y sufrió una laceración en el muslo derecho, permaneció en el suelo durante unos instantes, luego se levantó y reanudó el juego tras una pausa de unos 3 minutos, mientras que el capitán argentino Lautaro Martínez y el DT del Inter, el rumano Cristian Chivu, se acercaron al sector para pedir calma a los "tifosi" del club "neroazzurro".

La policía de Cremona arrestó a otro simpatizante del Inter acusado de arrojar un petardo contra Audero, mientras que el ministerio del Interior de Italia prohibió a los "tifosi" presenciar los partidos como visitante del equipo "neroazzurro" hasta el 23 de marzo por lo ocurrido en el estadio Giovanni Zini.

La medida, según informa el ministerio del Interior, tiene como objetivo garantizar la protección del orden público y la seguridad, y evitar la repetición de incidentes que puedan comprometer el normal desarrollo de los eventos deportivos.

El "Derby della Madonnina" que Milan e Inter jugarán el 8 de marzo por la fecha 23 de la Serie A está exento de estas medidas porque no habrá movimiento de las aficiones a otra ciudad.

El presidente del Inter, Giuseppe Marotta, anunció que el club "neroazzurro" prohibirá el ingreso al estadio para los partidos como local a los responsables de lo ocurrido en el partido contra Cremonese. (ANSA).