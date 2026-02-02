Inter: Sancionará a responsables del petardo contra Audero

"Estamos en estrecho contacto con las autoridades competentes en relación con la investigación del lamentable incidente de anoche en Cremona. Una vez identificados todos los responsables, Inter ejercerá la cláusula de aprobación para impedirles la entrada a San Siro", afirmó Marotta.

"También serán llevados ante los tribunales", agregó el presidente del Inter en diálogo con ANSA en alusión al incidente registrado durante el partido que Inter le ganó por 2-0 como visitante al Cremonese en la víspera.

Audero, que quedó aturdido y sufrió una laceración en el muslo derecho, permaneció en el suelo durante unos instantes, luego se levantó y reanudó el juego tras una pausa de unos 3 minutos, mientras que el argentino Lautaro Martínez y el DT del Inter, el rumano Cristian Chivu, se acercaron al sector para pedir calma a los "tifosi" del club "neroazzurro".

"Un gesto sin sentido, una situación que nunca había vivido en todos mis años de carrera.

Un acto flagrante de conducta antideportiva. Sé que las autoridades están investigando. Podría ser un acto aislado", afirmó ayer Marotta, quien condenó el petardo que algunos "tifosi" del Inter lanzaron cerca de Audero a los 49' del partido disputado en el estadio Giovanni Zini.

En tanto, la prensa italiana publicó que el aficionado del Inter que ayer lanzó al campo el petardo que explotó junto a Audero se encuentra bajo custodia en el Hospital Maggiore de Cremona.

El aficionado pertenece al Inter Club San Marino y, al parecer, se lesionó la mano al intentar lanzar un segundo petardo al campo, que le explotó en la mano.

El simpatizante presenta lesiones graves en las falanges de dos dedos y es posible que sea trasladado a un centro especializado en las próximas horas.

Identificado por agentes de policía en el estadio, su situación se está evaluando. Parece improbable que sea arrestado, pero es seguro que presentará una denuncia y recibirá una prohibición para acceder a eventos deportivos (DASPO).

"Como Inter Club San Marino asumimos la responsabilidad por la presencia de uno de nuestros miembros en Cremona. Nos desvinculamos completamente de sus acciones. Durante el viaje, se encontraba solo, sin que pudiéramos conocer sus intenciones.

Ya solicitamos la expulsión del club y colaboramos con la Digos (Unidad de Operaciones Especiales Italiana) para identificar a los responsables", se lee en un comunicado de la agrupación publicado en Instagram. (ANSA).