Inter: tenemos objetivos por conseguir, Mkhitaryan

"Estábamos muy frustrados, pero después de unas horas volvimos a entrenarnos al día siguiente, pensando que teníamos otro objetivo por alcanzar. Eso te da fuerza, tener otro objetivo por delante", afirmó Mkhitaryan.

"Nunca hay que parar. Estamos primeros en la liga, aún no ha terminado, pero se puede ver el gran trabajo que hemos hecho", agregó el armenio durante la presentación de su biografía, "Henrikh Mkhitaryan, la historia de un futbolista poco convencional".

Inter lidera la Serie A con 64 puntos, diez más que el escolta Milan, y el sábado 28 recibirá al Genoa (27) por la fecha 27 del torneo de la primera división del "Calcio" para intentar recuperarse de la dolorosa eliminación ante Bodo Glimt, que avanzó a octavos de final con un global de 5-2 (ganó 3-1 en Noruega y 2-1 en Italia).

El otro objetivo restante de la temporada para Inter es la edición número 79 de la Copa Italia, en cuyas semifinales enfrentará al Como, que marcha en el sexto puesto de la Serie A con 45 puntos.

"El año pasado pudimos haber ganado tres trofeos en dos semanas, pero desaprovechamos todas las oportunidades. Claro, queríamos ganar al menos uno; así es el fútbol, nadie lo esperaba", recordó Mkhitaryan.

"No lo logramos. Tras esa decepción, encontramos la fuerza para levantarnos al día siguiente y ponernos a trabajar", agregó en alusión a las decepciones de la temporada pasada en la Serie A (subcampeón del Napoli) y en la Champions League (perdió por 5-0 la final con París Saint-Germain) además de la eliminación en semifinales de la Copa Italia.

"Este año, empezamos de otra manera, entendiendo la nueva oportunidad y haciendo todo lo posible por ganar algo. Lo estamos haciendo bien, a falta de 12 partidos, el campeonato no ha terminado. Queremos hacer todo lo posible por ganarlo. Ojalá podamos lograrlo. En el fútbol, todo es posible; hay que estar dispuesto a darlo todo y seguir adelante", subrayó Mkhitaryan.

Por otra parte, el armenio se refirió a su futuro: "Sigo pensando en jugar; no he pensado en retirarme. Tengo 37 años, hay que cuidar mejor el cuerpo, no se tienen 20 ni 22, pero intento darlo todo para jugar el mayor tiempo posible y no arrepentirme después", concluyó. (ANSA).