Inter y Nápoles se neutralizan, la Serie A sigue abierta

El Inter probablemente tenga pesadillas con el Nápoles y con Scott McTominay: cuando los nerazzurri podían abrir hueco al frente de la Serie A este domingo, chocaron con un doblete del volante escocés del Nápoles para terminar empatando 2-2 en San Siro.

La serie de seis victorias consecutivas del Inter no resistió el reencuentro con el conjunto napolitano y con McTominay, que ya el pasado mes de mayo habían privado al equipo lombardo del Scudetto 2025 por un punto al término de la 38ª y última fecha.

Este duelo de la vigésima fecha se presentaba como una oportunidad de oro para el Inter, pero como ninguno de los tres principales aspirantes al título sumó los tres puntos se mantiene el statu quo. El Inter conserva con sus 43 puntos tres de ventaja sobre el AC Milan (2º, 40 puntos) y cuatro sobre el Nápoles (3º, 39 puntos).

El líder no tardó en tomar ventaja ante el vigente campeón, gracias a Federico Dimarco (9'), servido dentro del área por el francés Marcus Thuram.

Pero el Nápoles, que no pierde en liga ante el Inter desde diciembre de 2023 (tres empates, una victoria 3-1 en la primera vuelta), igualó por medio de McTominay.

El mejor jugador de la Serie A la temporada pasada, en su primer curso en Italia, sorprendió a la defensa interista al cazar en el primer palo un centro de Eljif Elmas (26').

A pesar de la igualada, el Inter siguió dominando y volvió a ponerse por delante merced a un penal cuya señalización enojó hasta tal punto al técnico del Nápoles Antonio Conte que fue expulsado.

Gran especialista desde los once metros, Hakan Calhanoglu no falló ante Vanja Milinkovic-Savic (73').

Pero volvió a aparecer McTominay para igualar de volea (81') y dejar en solo tres los cinco puntos de ventaja sobre el AC Milan que ya saboreaban los aficionados interistas.

El Milan había empatado horas antes en la cancha de la Fiorentina (1-1).